O mercado de eventos ao vivo vive um momento de evolução. Marcas e organizadores investem cada vez mais em experiências completas, com ativações criativas e soluções para engajar o público.
Nesse contexto, surge uma oportunidade de ampliar essa jornada: o momento de chegada ao evento.
Em shows, festivais e eventos esportivos, é comum que o público chegue com antecedência e enfrente filas sob condições desafiadoras, como calor intenso, exposição ao sol ou chuva. É uma etapa natural da operação, mas também parte da experiência.
Um olhar ampliado sobre a jornada A experiência não começa quando o público entra, mas desde a compra do ingresso e a chegada ao local. Esse primeiro contato, ainda do lado de fora, já influencia a percepção do evento e das marcas.
Hoje, marcas disputam atenção nos circuitos de mídia DOOH e OOH ao longo do trajeto, aeroportos, ruas e mobiliário urbano. Porém, ao chegar ao destino, existe um espaço igualmente relevante e ainda pouco explorado: a fila.
Esse momento concentra tempo, atenção e presença do público, sendo uma extensão natural da jornada de comunicação, ainda pouco observada quanto à maneira como as pessoas são tratadas e as condições em que aguardam a abertura dos portões.
Pequenos cuidados, grandes impactos Ações simples, como hidratação, proteção solar e conforto térmico, melhoram a experiência durante a espera. Além do bem-estar, fortalecem a conexão emocional com as marcas e com o evento.
Mais do que visibilidade, trata-se de presença relevante.
Experiência e responsabilidade Ao integrar soluções de bem-estar, eventos e marcas ampliam seu impacto positivo e reforçam atributos como cuidado e proximidade.
Em situações de desconforto extremo, como longos períodos sob sol forte, a percepção não recai apenas sobre a organização, mas também sobre as marcas associadas. Ainda que de forma indireta, há corresponsabilidade na experiência.
Por isso, olhar para esse momento inicial é também uma forma de cuidar da própria imagem.
Uma oportunidade de evolução Eventos memoráveis não são definidos apenas pelo que acontece dentro deles, mas por toda a jornada do público.
E essa jornada começa antes mesmo da entrada.
Deixo aqui essa reflexão. Nos vemos no próximo evento.
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