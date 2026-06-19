HIGOR AMARAL - DIVULGAÇÃO

HIGOR AMARALDIVULGAÇÃO

Publicado 19/06/2026 00:00

O mercado de eventos ao vivo vive um momento de evolução. Marcas e organizadores investem cada vez mais em experiências completas, com ativações criativas e soluções para engajar o público.

Nesse contexto, surge uma oportunidade de ampliar essa jornada: o momento de chegada ao evento.

Em shows, festivais e eventos esportivos, é comum que o público chegue com antecedência e enfrente filas sob condições desafiadoras, como calor intenso, exposição ao sol ou chuva. É uma etapa natural da operação, mas também parte da experiência.

Um olhar ampliado sobre a jornada

A experiência não começa quando o público entra, mas desde a compra do ingresso e a chegada ao local. Esse primeiro contato, ainda do lado de fora, já influencia a percepção do evento e das marcas.

Hoje, marcas disputam atenção nos circuitos de mídia DOOH e OOH ao longo do trajeto, aeroportos, ruas e mobiliário urbano. Porém, ao chegar ao destino, existe um espaço igualmente relevante e ainda pouco explorado: a fila.

Esse momento concentra tempo, atenção e presença do público, sendo uma extensão natural da jornada de comunicação, ainda pouco observada quanto à maneira como as pessoas são tratadas e as condições em que aguardam a abertura dos portões.

Pequenos cuidados, grandes impactos

Ações simples, como hidratação, proteção solar e conforto térmico, melhoram a experiência durante a espera. Além do bem-estar, fortalecem a conexão emocional com as marcas e com o evento.

Mais do que visibilidade, trata-se de presença relevante.

Experiência e responsabilidade

Ao integrar soluções de bem-estar, eventos e marcas ampliam seu impacto positivo e reforçam atributos como cuidado e proximidade.

Em situações de desconforto extremo, como longos períodos sob sol forte, a percepção não recai apenas sobre a organização, mas também sobre as marcas associadas. Ainda que de forma indireta, há corresponsabilidade na experiência.

Por isso, olhar para esse momento inicial é também uma forma de cuidar da própria imagem.

Uma oportunidade de evolução

Eventos memoráveis não são definidos apenas pelo que acontece dentro deles, mas por toda a jornada do público.

E essa jornada começa antes mesmo da entrada.

Deixo aqui essa reflexão. Nos vemos no próximo evento.

Higor Amaral é CEO da Social & Soluções