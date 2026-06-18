Manoel Valente Figueiredo Neto - Divulgação

Manoel Valente Figueiredo NetoDivulgação

Publicado 18/06/2026 00:00

Existir é atravessar sem endurecer. A vida humana não consiste apenas em alcançar estabilidade ou completude, mas em aprender a habitar, com coragem e gentileza, os intervalos da existência: o movimento, o silêncio, a incompletude e a transformação, sem interromper aquilo que ainda tenta nascer em nós. Somos feitos de continuidades.



Talvez endurecer seja uma forma de defesa que, com o tempo, esqueceu de voltar a ser provisória. A gentileza, nesse sentido, é uma resistência à petrificação.



Ninguém amanhece rígido. Há pequenas sedimentações: uma decepção não elaborada, uma perda que nunca encontrou linguagem suficiente, um excesso de responsabilidade que se transforma em identidade. Aos poucos, o gesto se contrai, o olhar perde amplitude. A vida deixa de ser atravessada e passa a ser administrada.



Às vezes, confundimos profundidade com peso. Como se pensar exigisse gravidade permanente. Como se a inteligência precisasse abandonar o riso para merecer respeito. Há quem trate a própria seriedade como prova de maturidade, sem perceber que algumas formas de rigidez não passam de medo sofisticado. Talvez a densidade verdadeira não esteja no peso, mas na elasticidade.



Árvores muito rígidas quebram com o vento. As antigas aprenderam outra coisa: dobram-se. Não por fraqueza, mas para permanecer. Há sabedoria em não resistir a tudo, em compreender que certos movimentos não pedem enfrentamento, pedem flexibilidade. Sobrevive, muitas vezes, não o mais forte, mas o que ainda consegue mover-se sem perder a raiz.



O endurecimento não nasce apenas do sofrimento. Às vezes, brota do excesso de certeza: da necessidade de concluir e explicar depressa, de definir tudo antes do tempo. A rigidez tem fascínio pela clareza absoluta porque teme aquilo que ainda está em formação.



Mas viver raramente oferece contornos definitivos. A existência prefere os meios-tons. Quase nada chega completamente resolvido. O amor muda de forma. A dor muda de nome. O tempo reorganiza aquilo que parecia definitivo. E nós, quase sempre, seguimos aprendendo depois do acontecimento.



O humor é uma forma silenciosa de inteligência existencial. Não o humor que diminui o outro ou anestesia a dor, mas aquele capaz de criar respiro dentro do inevitável. Há uma sabedoria particular em quem ainda consegue sorrir sem negar a complexidade do mundo. O riso, às vezes, não vem da lucidez, mas por causa dela.



Uma das perdas mais silenciosas do endurecimento é a incapacidade de responder ao mundo. Não apenas reagir, mas responder de verdade: deixar-se tocar por uma paisagem, por uma palavra, por uma presença, por uma ausência. Há um empobrecimento invisível quando já nada nos atravessa. Como se a vida continuasse acontecendo do lado de fora, mas algo em nós tivesse parado de ressoar.



Muitas vezes, endurecemos para escapar da incerteza. Queremos conclusões rápidas porque o inacabado nos inquieta. Nomeamos, decidimos e fechamos cedo demais aquilo que ainda precisava de tempo. Mas há experiências que só se revelam na demora. Certas verdades amadurecem no intervalo, não na pressa.



Há uma violência discreta em exigir de si uma coerência permanente, como se amadurecer fosse nunca se contradizer. Mas talvez crescer seja justamente suportar versões antigas de si sem vergonha, reconhecer mudanças sem tratá-las como fraqueza. A identidade viva não é a que permanece igual, mas a que suporta revisar-se.



O afeto também adoece quando endurece: quando exige garantias absolutas, quando transforma presença em posse, quando confunde amor com estabilidade. Amar alguém é, em alguma medida, aceitar que nem tudo pode ser fixado. Há ternura em sustentar vínculos sem sufocar o movimento que os mantém vivos.



O contrário do endurecimento não é a fragilidade, mas a disponibilidade: a disposição de continuar em relação com aquilo que não controlamos, com o tempo, os outros, a perda, o desejo, a mudança. Permanecer disponível é aceitar que viver nos modifica. E que a forma mais profunda de força seja continuar transformável.



Quem já atravessou alguma profundidade sabe: certas dores não desaparecem; aprendem outra linguagem. Tornam-se menos ásperas, menos centrais, menos exigentes de explicação.



E também há dores que não apenas aprendem outra linguagem: mudam de substância. Tornam-se sangue. E o sangue é essa escritura antiga que nos percorre sem pedir licença.



Às vezes me pergunto o que existe nessa tábula rasa e fria de nossos sangues vermelhos e latinos, essa matéria inaugural que adentra nossas veias e pulsa em nossos corações ao mesmo tempo translúcidos e opacos. Como se fôssemos feitos de claridade e sombra, de transparência e barro, de impulso e contenção.



Soube da bile, às vezes negra. Soube da melancolia como quem conhece uma velha moradora da casa saturnina. Ela carrega consigo essa gravidade dos que nasceram sob o peso do tempo, essa tendência de olhar o mundo com o assombro lento das ruínas. E, talvez por isso, cerca-se de anéis luminosos e sedutores, pequenas órbitas de beleza, afeto e desejo, para não mergulhar por inteiro na solidão mineral das montanhas majestosas. Mas há momentos em que é preciso subi-las.



Subir as montanhas. Unir-se a elas, fazer delas nossas amigas, bailar em suas terras como vulcão. Porque, nas alturas, a alma se despe das ferrugens do mundo e do peso acumulado das horas. Lá em cima, onde o vento parece mais antigo do que os homens e conhece nomes que já esquecemos, o coração reaprende sua própria respiração.



Subir é uma forma de lembrar que a vida não foi feita apenas para suportar pesos, mas para tocar distâncias. Talvez seja isso que o endurecimento tenta nos roubar: a verticalidade do espanto.



A montanha não endurece; ela permanece. E permanecer não é o mesmo que fechar-se. Até a pedra, em sua aparente rigidez, deixa-se atravessar pelo tempo, pela chuva, pelo musgo, pela erosão paciente do mundo. Há uma gentileza secreta nisso: durar sem se defender de tudo.



A casa saturnina traz consigo o crepúsculo e seus anéis. Mas em nós também há mar: esse vasto animal azul que nunca se rende, que insiste em retornar, mesmo depois de quebrado em espuma. E entre montanha e mar há um pacto secreto. Um ergue-se para tocar os deuses; o outro se estende para perdê-los. Ambos, contudo, sabem o que é permanecer em movimento.



Talvez sejamos isso: geografias feridas. Dois continentes errantes que buscam abrigo na mesma intempérie. A melancolia é apenas uma cartografia daquilo que em nós ainda não encontrou repouso. E o amor, quando aparece, não vem para resolver a paisagem, mas para iluminá-la por instantes.



Há encontros que não pedem eternidade. Basta-lhes serem verdadeiros. Como a pedra. Como o mar. Como o silêncio grave dos vulcões.

Manoel Valente Figueiredo Neto é jornalista e jurista