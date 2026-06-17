Rafael Picciani - Divulgação

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Publicado 17/06/2026 00:00

Quando se fala na realização de uma partida da NFL no Maracanã, é natural que a atenção esteja voltada para o espetáculo esportivo. Afinal, estamos falando da principal liga de futebol americano do mundo, de duas franquias tradicionais como Dallas Cowboys e Baltimore Ravens e de um evento acompanhado por milhões de pessoas em diversos países.



Mas os efeitos de uma iniciativa como essa não se limitam às três horas de jogo.



O Rio de Janeiro construiu ao longo das últimas décadas uma experiência rara na organização de grandes eventos. Recebemos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, finais continentais, corridas internacionais, shows de grande porte e competições de diferentes modalidades. Cada novo evento acrescenta uma camada de conhecimento que permanece na cidade depois que os refletores se apagam.



Foi isso que enxergamos quando começaram as conversas para trazer a NFL ao Brasil. Havia a percepção de que o mercado brasileiro estava pronto para dar um novo passo na relação com o futebol americano. Os números de audiência, o crescimento das comunidades de torcedores e o interesse crescente dos patrocinadores mostravam que a modalidade havia conquistado um espaço sólido no país.



A disputa para receber a partida naturalmente passava pelas duas maiores vitrines do Brasil. O fato de o Rio ter sido escolhido para sediar o NFL Rio Game 2026 representa o reconhecimento de uma estrutura capaz de atender às exigências de uma das organizações esportivas mais criteriosas do planeta.



Existe um impacto econômico imediato, visível na ocupação da rede hoteleira, nos restaurantes, no comércio e nos serviços ligados ao turismo. Mas considero igualmente importante aquilo que não aparece nos balanços das semanas seguintes. A preparação para um evento dessa magnitude mobiliza profissionais de diferentes áreas, gera intercâmbio de conhecimento e eleva o padrão de execução para futuras operações.



O Rio também ganha exposição diante de um público que, muitas vezes, não acompanha o calendário esportivo tradicional da cidade. A transmissão internacional apresenta o Maracanã, a paisagem urbana e a capacidade operacional do estado para milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso ajuda a abrir portas para novos eventos, novas parcerias e novas oportunidades.



Outro aspecto relevante é o fortalecimento da cultura esportiva. O crescimento do futebol americano no Brasil é um fenômeno que já não pode ser ignorado. Há equipes, ligas nacionais, projetos de formação e uma base de fãs cada vez mais engajada. Receber uma partida oficial da NFL aproxima ainda mais esse público do esporte e cria uma conexão que dificilmente seria alcançada apenas pela televisão.



A presença da NFL no Rio deve ser vista como parte de um processo maior, que consolida o estado como um dos principais destinos esportivos do mundo e amplia sua capacidade de competir pela realização dos grandes eventos que definirão os próximos anos.

Por Rafael Picciani