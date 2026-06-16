Manoela Peres - Dia Mundial dos Oceanos - Divulgação

Manoela Peres - Dia Mundial dos OceanosDivulgação

Publicado 16/06/2026 00:00

Oi, gente! Como defensora de uma gestão pública responsável e apaixonada pela nossa terra, sempre encarei com muita seriedade o dever de transformar nossa riqueza natural em oportunidades reais para a população. Nós, que vivemos em cidades litorâneas, sabemos que o mar não é apenas um cartão-postal; ele é a engrenagem da nossa economia, a nossa identidade cultural e o futuro das próximas gerações. No entanto, um dos grandes desafios que identifiquei na gestão Saquarema foi perceber o distanciamento histórico que existia entre o ecossistema marinho e as salas de aula.

Na semana em que celebramos mundialmente o Dia dos Oceanos, falar de desenvolvimento sustentável e Economia Azul sem que os nossos jovens compreendam o valor ecológico e econômico dos oceanos era um obstáculo que precisávamos superar com planejamento eficaz e inovação na educação.

Entendemos que o cuidado com o meio ambiente e o avanço econômico começam na base, por meio de políticas públicas integradas. Foi enfrentando esse desafio que criamos iniciativas de letramento oceânico na nossa rede de ensino, conectando o mar diretamente ao currículo escolar. Essa estratégia pública ganhou tanta força que o nosso projeto conquistou, este ano, o segundo lugar na prestigiada categoria de Economia Azul do Prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora. Esse reconhecimento nacional comprova que estamos no caminho certo de uma gestão de sucesso. Além disso, avançamos significativamente para tornar real a certificação das nossas unidades como "Escolas Azuis".

Esse processo foi impulsionado por uma valiosa colaboração intersetorial com o Instituto Corais, que doou coleções completas de livros infantis temáticos sobre o oceano para as salas de leitura da nossa rede, despertando a consciência ecológica desde a educação infantil Saquarema. Dessa forma, mostramos que o investimento em educação ambiental é o pilar para gerar um verdadeiro impacto social e preparar nossos jovens para o futuro.

Não dá para falar de economia azul e projeção internacional sem mencionar o esporte que mudou a nossa história. A etapa mundial de surfe da WSL tornou-se uma das maiores vitrines da nossa economia do mar, sendo um exemplo prático para os nossos estudantes do poder desse setor: apenas na edição de 2024, o evento injetou R$ 159 milhões na economia fluminense. Unir o esporte global à preservação ambiental dentro das salas de aula é a prova de que a nossa vocação natural gera dignidade, emprego e orgulho para a população Saquarema.

Essa consciência sobre a importância de aproximar as salas de aula da realidade costeira também se reflete em boas práticas adotadas por outros municípios brasileiros que decidiram investir em projetos educacionais inovadores. Na cidade de Santos (SP), por exemplo, a Lei Municipal nº 3.935 tornou obrigatória a inserção da Cultura Oceânica nas escolas municipais de Ensino Fundamental. Santos se tornou pioneira mundial ao adotar formalmente essa abordagem alinhada à Década do Oceano da ONU, oferecendo formação contínua para educadores e desenvolvendo atividades práticas que reconectam os estudantes com a biodiversidade marinha local.

Já no Nordeste, o município de Icapuí (CE) destaca-se com o projeto "De Olho na Água", que atua de forma integrada com as escolas públicas e comunidades locais na conservação dos ecossistemas de manguezais e na proteção da fauna marinha, engajando crianças e adolescentes em atividades científicas e de reflorestamento costeiro. Esses exemplos de eficiência governamental provam que, quando há comprometimento público, é perfeitamente possível desenhar caminhos que unam a preservação ambiental ao crescimento econômico e educacional.

O mar nos dá a vida, o sustento e a inspiração; cabe a nós, através de decisões sérias, garantir que o seu legado de preservação e prosperidade continue guiando as próximas gerações. Você conhece algum projeto inspirador voltado para as nossas praias e oceanos na sua cidade? Compartilhe comigo pelas minhas redes sociais, que você encontra no meu blog (https://manoelaperes.com.br). Vou adorar conhecer outras histórias de sucesso. Beijo e até a próxima coluna!

Manoela Peres é ex-prefeita e ex-Secretária de Governança e Sustentabilidade de Saquarema