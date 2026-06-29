Manoela Peres é ex-prefeita de Saquarema e mestre em Administração Pública pela FGV - Foto: Divulgação

Manoela Peres é ex-prefeita de Saquarema e mestre em Administração Pública pela FGVFoto: Divulgação

Publicado 29/06/2026 14:42

O mês de junho traz consigo uma cor de extrema importância, mas que infelizmente nasce de uma realidade que ainda dói no peito: o Junho Violeta, período dedicado à conscientização e ao combate da violência contra a pessoa idosa. Cuidar de quem dedicou uma vida inteira para construir as bases das nossas famílias e da nossa sociedade não é apenas um dever legal; é uma questão de humanidade e de gratidão. No entanto, o grande desafio que se apresenta na gestão pública e na sociedade civil é romper a barreira do silêncio que cerca esses abusos, que muitas vezes acontecem de forma velada dentro dos próprios lares.



De acordo com dados reais da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o Disque 100 registrou um aumento alarmante de mais de 40% nas denúncias de violência contra idosos no Brasil nos últimos anos, revelando que a negligência, a violência psicológica e o abuso financeiro são fantasmas bem presentes na terceira idade. Enfrentar esse cenário exige dos governantes uma gestão comprometida e focada em criar redes de apoio que funcionem de verdade.



Quando estive à frente da prefeitura, essa foi uma das nossas grandes missões na gestão Saquarema. Entendemos que para combater o abuso, precisávamos tirar os idosos do isolamento. Fortalecemos o Centro de Convivência da Terceira Idade, oferecendo atividades físicas, culturais e acompanhamento psicológico e social preventivo.



Além disso, estruturamos uma rede de proteção integrada entre a Assistência Social, a Saúde e as forças de segurança locais, facilitando canais de denúncia e acolhimento rápido. Ao promover a autonomia e a inclusão social, garantimos um atendimento público humanizado, mostrando que o acolhimento institucionalizado é a melhor arma contra o abandono e a vulnerabilidade.



Essa preocupação com o bem-estar e a dignidade na melhor idade também se reflete em exemplos de sucesso por outras cidades do nosso país. Na cidade de Maringá, no Paraná, a administração municipal implementou o programa "Condomínio do Idoso", que oferece moradia digna, segura e com atendimento de saúde e lazer integrado para a população da terceira idade em situação de vulnerabilidade. É uma iniciativa que combate diretamente a negligência residencial e promove a convivência comunitária ativa.



Já em Belo Horizonte, Minas Gerais, o programa "Maior Cuidado" se destaca como uma referência nacional ao disponibilizar cuidadores sociais para idosos semidependentes ou dependentes em situação de pobreza, oferecendo suporte direto às famílias e prevenindo o esgotamento dos cuidadores familiares — uma das principais causas que geram o estresse e, consequentemente, a violência doméstica.



A formulação de políticas públicas eficientes e que funcionem na prática é o único caminho para assegurar que o envelhecimento seja sinônimo de tranquilidade, e não de medo. Uma sociedade justa e desenvolvida é aquela que protege e reverencia o seu passado enquanto constrói o seu futuro.



Precisamos de ações integradas que envolvam a conscientização nas escolas, o preparo dos profissionais de saúde para identificar sinais de maus-tratos e, acima de tudo, uma rigorosa fiscalização. Garantir a proteção dos nossos idosos é honrar a nossa própria história com o comprometimento público que eles tanto merecem.



Você conhece ou participa de algum projeto voltado para o cuidado e proteção da terceira idade na sua cidade? Compartilhe comigo pelas minhas redes sociais, que você encontra lá no meu blog . Vou adorar conhecer outras iniciativas que promovem o respeito e o carinho aos nossos idosos.

* Manoela Peres é ex-prefeita de Saquarema e mestre em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV).