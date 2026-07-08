General Pazuello - Divulgação

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Publicado 08/07/2026 16:58

Imagine viver em um país onde a conta cobrada pelo Estado se iguala à de nações europeias desenvolvidas, mas o retorno prático se assemelha ao de regiões em extrema vulnerabilidade social.

Esse é o "Paradoxo Fiscal" vivido diariamente pelo cidadão brasileiro.



A discrepância histórica ganha contornos ainda mais nítidos com dados recentes. O Brasil arrecadou R$ 2,709 trilhões em impostos ao longo do ano de 2024. Isso significa que a carga tributária do país flutua em torno de 34% do Produto Interno Bruto (PIB).



O percentual nos coloca confortavelmente ao lado de membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), superando vizinhos latino-americanos e potências como os Estados Unidos.



No entanto, o dinheiro parece evaporar no caminho de volta à sociedade!



A grande questão não é o quanto se arrecada, mas a eficiência da despesa.



E, nesse quesito, o desempenho nacional é dramático.



O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) publica anualmente o Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade (IRBES), cruzando a carga fiscal com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 30 países com maior arrecadação.



O resultado consolidado repete um roteiro incômodo: pelo 15º ano consecutivo, o Brasil ocupa a última posição (30º lugar) no ranking de retorno social.



Nossa verdade:

Carga Tributária (% PIB) Retorno de Bem-Estar (IDH) Posição no IRBES

Irlanda - 20,9% Altíssimo (0,950) 1º Lugar

Suíça - 28,5% Altíssimo Top 3

Uruguai - 21,3% Alto 9º Lugar

Argentina - 29% Médio-Alto 22º Lugar

Brasil - 34% Baixo 30º Lugar (Último)



Enquanto nações menores mantêm IDH de topo gastando proporcionalmente menos, o Brasil extrai recursos em massa de sua economia ativa para manter uma engrenagem governamental de baixa resolutividade.

O povo brasileiro vive uma espécie de bitributação da existência: paga o imposto obrigatório ao Estado e, depois, precisa pagar uma taxa privada para ter acesso ao que o governo prometeu e NÃO FEZ!



Essa ineficiência crônica gera consequências diretas e severas no cotidiano das famílias.



Dados apontam que a satisfação com o sistema público de saúde no país é de apenas 45%, contra a média de 68% da OCDE.



Quem tem condições recorre a planos privados.



O cidadão financia aparatos de segurança pública e, simultaneamente, gasta com cercas elétricas, vigilância privada e seguros automotivos.



A busca por escolas particulares consome boa parte da renda da classe média, que desconfia do futuro oferecido pela infraestrutura de ensino estatal.



Além do impacto direto no bolso, o tempo investido na burocracia agrava o cenário.



Segundo análises do Banco Mundial, empresas no Brasil gastam cerca de 2.000 horas por ano apenas gerindo e calculando impostos — um abismo comparado às menos de 200 horas exigidas pela média dos países ricos.



A implementação escalonada da Reforma Tributária busca simplificar o confuso cipoal de impostos através do Imposto sobre Valor Agregado (IVA).



No entanto, estimativas de alíquotas padrão indicam que a soma total (pelo CBS e IBS) deve se situar entre 26,5% e 28,5%. Caso atinja o teto projetado, o Brasil ostentará o maior IVA do planeta, superando a Hungria (27%).



A lição que os dados deixam claro é que o debate público nacional precisa urgentemente mudar de foco.

Não se trata mais apenas de ajustar as alíquotas ou mudar o nome das siglas de arrecadação, mas de cobrar responsabilidade e eficiência na gestão dos gastos.



Enquanto o orçamento for devorado pela máquina administrativa e por desvios, o brasileiro continuará trabalhando cinco meses por ano exclusivamente para pagar serviços de primeiro mundo que só existem no papel.



Até quando vamos suportar isso???!!!

* Eduardo Pazuello é político brasileiro e general de divisão do Exército Brasileiro.