William Lima Cordeiro é empresário e especialista em soluções audiovisuais - Divulgação

William Lima Cordeiro é empresário e especialista em soluções audiovisuais Divulgação

Publicado 19/08/2026 09:46 | Atualizado 19/08/2026 09:47

Estamos entrando em uma nova era para os equipamentos audiovisuais. LED, áudio, iluminação, vídeo, automação e conectividade estão deixando de ser tecnologias independentes para se transformar em partes de um ecossistema capaz de criar experiências cada vez mais inteligentes, imersivas e conectadas.

A grande mudança não está apenas na evolução dos equipamentos, mas na forma como eles serão utilizados. Durante muito tempo, o mercado foi orientado pela compra de produtos: uma tela, um sistema de som, uma iluminação ou uma câmera. O próximo ciclo será orientado pela integração dessas tecnologias para solucionar necessidades e transformar experiências.

O espaço físico também está mudando. Uma loja pode se transformar em uma plataforma de comunicação. Um estádio pode se tornar uma experiência imersiva. Um escritório pode ser um ambiente interativo. Um evento pode continuar existindo no digital mesmo depois que termina fisicamente.

Nesse cenário, os equipamentos audiovisuais passam a ter uma nova função. Eles deixam de ser simplesmente ferramentas de transmissão e passam a participar ativamente da experiência das pessoas.

A inteligência artificial será um dos grandes aceleradores dessa transformação. Equipamentos e sistemas poderão trabalhar de forma cada vez mais autônoma, interpretar dados, adaptar conteúdos, otimizar operações, reduzir consumo de energia e responder ao comportamento do público em tempo real.

Isso cria oportunidades em praticamente todos os setores: varejo, publicidade, entretenimento, esportes, educação, empresas, eventos, hotelaria, espaços públicos e instituições religiosas.

Na minha visão, o futuro dos equipamentos audiovisuais não está em cada tecnologia isoladamente, mas na capacidade de fazê-las conversar entre si. LED, áudio, iluminação, vídeo, software, inteligência artificial e dados serão cada vez mais integrados.

Essa mudança também transforma o modelo de negócio. O mercado tende a sair da lógica de simplesmente vender equipamentos para oferecer soluções completas, nas quais tecnologia, projeto, instalação, operação, manutenção e experiência fazem parte de uma mesma entrega.

A verdadeira revolução, portanto, não será apenas tecnológica. Será sobre o que conseguiremos criar com ela.

O equipamento audiovisual do futuro não será apenas uma tela, uma caixa de som ou uma luminária.

Será parte de uma solução integrada, inteligente e conectada, capaz de transformar ambientes em experiências imersivas gerando impacto nas pessoas.

* William Lima Cordeiro, empresário e especialista em soluções audiovisuais

