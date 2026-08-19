Renato Rodrigues, presidente da Comlurb - Divulgação

Renato Rodrigues, presidente da ComlurbDivulgação

Publicado 19/08/2026 14:19

A transição para uma economia de baixo carbono deixou de ser uma meta distante para se tornar uma necessidade urgente das grandes cidades. No Rio de Janeiro, a Comlurb tem assumido um papel protagonista nesse processo ao investir em soluções que unem eficiência operacional, inovação e responsabilidade ambiental.

Em outubro de 2025, demos um passo histórico ao colocar em operação a primeira frota da Comlurb movida a biometano, composta por 100 veículos utilizados nos serviços de coleta domiciliar, remoção de lixo público e apoio à operação dos ecopontos. Trata-se de uma iniciativa pioneira que coloca o Rio entre as cidades que utilizam combustíveis renováveis para tornar os serviços urbanos mais sustentáveis.

O grande diferencial desse projeto é que o combustível utilizado nasce do próprio resíduo gerado pela população. No Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-Rio), em Seropédica, cerca de 10 mil toneladas de lixo chegam diariamente para tratamento. Ali, o biogás gerado pela decomposição da matéria orgânica é captado e transformado em biometano, um combustível renovável capaz de reduzir em até 90% as emissões de gases de efeito estufa quando comparado aos combustíveis fósseis.

Na prática, estamos transformando um passivo ambiental em um ativo energético. É um exemplo concreto de economia circular: o lixo produzido pela cidade retorna em forma de energia limpa para movimentar a própria operação de limpeza urbana.

Os benefícios vão além da redução das emissões. Os veículos a biometano apresentam desempenho equivalente aos modelos a diesel, operam com menor nível de ruído, possuem combustão mais limpa, reduzem o desgaste mecânico e contribuem para a diminuição dos custos de manutenção e abastecimento. Também oferecem maior previsibilidade de custos, já que não dependem diretamente das oscilações do mercado internacional do petróleo.

Para sustentar essa transformação, a Comlurb está ampliando sua infraestrutura de abastecimento. O primeiro posto de biometano já está em operação na Gardênia para atender a Zona Sudoeste e uma segunda unidade será inaugurada até o fim deste ano em Paciência, para atender a Zona Oeste, consolidando a expansão dessa tecnologia na cidade.

A descarbonização da frota da Comlurb demonstra que é possível aliar qualidade dos serviços públicos, inovação tecnológica e compromisso climático. Mais do que recolher resíduos, estamos construindo um modelo sustentável para o futuro da cidade, onde o lixo deixa de ser um problema e passa a fazer parte da solução. Essa iniciativa integra o compromisso da Prefeitura do Rio de Janeiro de promover uma cidade cada vez mais limpa, sustentável e preparada para os desafios ambientais do presente e do futuro.

Renato Rodrigues é presidente da Comlurb