Cinco membros de uma família morrem em acidente de carro

Cinco pessoas de uma mesma família morreram após acidente de carro ocorrido na BR-116, em Itaobim (MG), na madrugada do último domingo. O veículo com a família bateu de frente com um caminhão. A motorista, o marido e as três filhas morreram. O outro condutor não sofreu ferimentos. Eles retornavam de uma viagem ao Nordeste, onde o casal reencontrou familiares que não se viam há mais de 30 anos.

A mãe, que dirigia o carro, o pai e a filha mais nova morreram no local do acidente. As outras duas filhas do casal de 15 anos e de 18 foram encaminhadas ainda com vida ao Hospital Vale do Jequitinhonha, em Itaobim.

ENTERRO EM SÃO PAULO

Elas não resistiram aos ferimentos. Os corpos das cinco pessoas da família foram enterrados no Cemitério das Palmeiras, em Paulínia, a 130 km de São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro conduzido pela mãe das meninas teria invadido a pista contrária e batido em um caminhão que seguia no sentido contrário.

A PRF suspeita ainda que a motorista tenha dormido ao volante. Inquérito foi aberto na Delegacia de Itaobim. As causas do acidente serão investigadas pela polícia.