A festa acontecerá na avenida dos Operários, 205, no Centro do municípioDivulgação

Publicado 24/02/2025 19:12

O programa Giro Cultural da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) vai promover apresentações musicais no Carnaval em 23 cidades no interior do Rio de Janeiro. Em Paracambi, a festa será realizada pela prefeitura, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os eventos são iniciados a partir do próximo sábado (02/03) e devem durar até o último dia de folia, na terça-feira (4).

Em Paracambi a festa acontecerá na avenida dos Operários, 205, no Centro do município. No sábado a atração principal da folia será OBatuke021, abrindo a festa com muito swing e animação. No domingo a vibe contagiante do Caju pra Baixo promete colocar todo mundo pra dançar e curtir. Segunda-feira, Julinho Marassi & Gutemberg comandam a noite com muita energia. E na terça-feira, encerrando o carnaval 2025 na cidade com chave de ouro, a cantora Marvvila promete emocionar a galera com o melhor do pagode.