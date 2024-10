Julio Canelinha, candidato a prefeito de Paraíba do Sul - Foto: Divulgação

Publicado 01/10/2024 17:00

Paraíba do Sul - Nesta reta final das Eleições Municipais 2024, O Dia realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, buscando esclarecer as propostas dos prefeitáveis para que os eleitores tenham mais condições de reunir informações na hora de escolher o voto.

Nesta terça-feira (1º), o entrevistado é Julio Canelinha (União Brasil). Canelinha foi vereador no de Paraíba do Sul entre 2009 e 2012, sendo eleito aos 20 anos, com 1.565 votos, sendo o segundo mais votado. Além disso, foi Secretário de Estado de Envelhecimento Saudável, Subsecretário e Secretário de Estado de Governo, Chefe de Gabinete no Ministério do Trabalho, entre outros.

O DIA - Caso seja eleito, quais as prioridades para o município a curto prazo e ao longo dos quatro anos de mandato?



Julio Canelinha - "A curto prazo, a prioridade é atender as demandas mais urgentes da população, como a melhoria dos serviços de saúde e educação, além de focar em ações que gerem um impacto direto na qualidade de vida dos cidadãos, como infraestrutura urbana.

Ao longo dos quatro anos, a intenção é promover um desenvolvimento sustentável e duradouro para o município, com investimentos em áreas estratégicas como mobilidade urbana, meio ambiente e segurança. Vamos criar o Mercado do Produtor, criar o Polo Industrial da Barrinha para atrair empresas para a cidade".



Na Saúde e na Educação, quais são os pontos que considera que precisam ser desenvolvidos no município e quais as propostas para melhorá-los?



"Na área da saúde, um dos pontos principais é ampliar o acesso da população aos serviços de saúde básica, com a construção de novas unidades de saúde e o reforço na equipe de profissionais médicos e técnicos. É imprescindível colocar a UTI para funcionar. Na educação, o foco será a valorização dos professores, com programas de capacitação contínua, e a melhoria da infraestrutura escolar, para garantir que as crianças e jovens tenham acesso a um ensino de qualidade. Vamos trazer uma universidade, uma escola bilíngue e uma escola técnica".



Com relação à economia, quais são os planos para desenvolver a geração de empregos, atrair empresas, valorizar o servidor e deixar a cidade bem posicionada?



"O desenvolvimento econômico do município passa pela criação de um ambiente favorável para a instalação de novas empresas, com incentivos fiscais e uma desburocratização dos processos para empreendedores. A geração de empregos será estimulada por meio de parcerias com o setor privado, que incentivem a qualificação profissional dos cidadãos".



4. Por qual motivo merece o voto do cidadão sul-paraibano?

"Paraíba do Sul é a minha vida. Aqui nasci, cresci e dediquei meus projetos por essa cidade e sei que agora pode liderar para fazer bem ao meu povo. Eu conheço de perto os problemas e desafios do cidadão e estou disposto a mudar".



Existe algum outro ponto que queira abordar? O espaço está aberto.

"Quero a população com voz ativa, criar canais diretos com o povo será imprescindível para o meu governo. Vamos fazer de Paraíba do Sul referência em geração de empregos, assistência social e meio ambiente".