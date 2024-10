Giselle Gobbi, candidata a prefeita de Paraíba do Sul - Foto: Divulgação

Publicado 03/10/2024 17:00 | Atualizado 03/10/2024 18:59

Paraíba do Sul - Nesta reta final das Eleições Municipais 2024, O Dia realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, buscando esclarecer as propostas dos prefeitáveis para que os eleitores tenham mais condições de reunir informações na hora de escolher o voto.

Nesta quinta-feira (3), a entrevistada é Giselle Gobbi (PSD). Em Paraíba do Sul, Giselle, antes destas eleições, já se candidatou uma vez a vereadora, além de ter se candidatado ao cargo de prefeita em 2020, quando foi a terceira mais votada, com 4.021 votos. A candidata já foi secretária de Saúde de Paraíba do Sul, Engenheiro Paulo de Frontin e Miguel Pereira, além de ter gerenciado o Consórcio de Saúde da Região Centro-Sul, ser membro do Projeto Líder do Sebrae no Eixo Turismo e integrar a Agência de Desenvolvimento Regional Líder Centro-Sul Fluminense. Giselle também foi chefe de gabinete na Secretaria de Estado de Saúde, da Prefeitura de Comendador Levy Gasparian e do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, é funcionária pública concursada há 36 anos.O DIA - Caso seja eleita, quais as prioridades para o município a curto prazo e ao longo dos quatro anos de mandato?



Giselle Gobbi - "Em ordem de prioridade: saúde, geração de emprego e renda, educação, transporte de qualidade e uma conta de água que as pessoas consigam pagar. A longo prazo, seguir o planejamento do nosso Plano de Governo, que está dividido em sete eixos com propostas e ações detalhadas para cada eixo. O Plano encontra-se disponível no meu Instagram, @giselle.gobbi".



Na Saúde e na Educação, quais são os pontos que considera que precisam ser desenvolvidos no município e quais as propostas para melhorá-los?

"Na saúde, a maior reclamação da população é a demora nas consultas e o atraso de agendamento de exames, por isso, vamos voltar a ser a cidade novamente com 100% Saúde, com fortalecimento da atenção básica, garantindo nas Unidades de Saúde da Família equipes completas, medicamentos e agendamentos de exames de Raio-X e Ultrassom. Outra prioridade é reimplantar o “Programa Remédio em Casa”, além de ampliar as especialidades médicas na Policlínica e reduzir o tempo de agendamento de exames de média e alta complexidade.

Com uma das piores avaliações do IDEB dos últimos tempos, é indispensável valorizar o funcionalismo, garantindo infraestrutura de trabalho e formação continuada para todas as categorias de acordo com a realidade local. Também é importante fazer funcionar adequadamente as escolas de tempo integral, ampliar vagas de creche e promover a inclusão, garantindo um mediador por aluno. De forma complementar, implantar o Programa Paraíba Vestibular e garantir auxílio financeiro para apoio ao transporte do aluno profissionalizante e universitário".



Com relação à Economia, quais são os planos para desenvolver a geração de empregos, atrair empresas, valorizar o servidor e deixar a cidade bem-posicionada?

"Apoiar e facilitar a instalação de indústrias e empreendedores, favorecendo também as empresas já estabelecidas no Município, ofertando qualificação profissional, criando o comitê de desburocratização e implantando a moeda local a fim de fortalecer a economia interna. Paralelamente, atuar na melhoria da infraestrutura das estradas, do transporte público e dos parques e das áreas de lazer a fim de tornar a região mais atraente para investidores, residentes e turistas, além de investir no potencial turístico da cidade para atividades esportivas, históricas e religiosas, bem como criar o Polo Moveleiro e o Bike Parque. Quanto ao funcionalismo público, é urgente revisar o plano de cargos, carreiras e salários, garantindo o salário-mínimo como base para as categorias que se encontram nessa realidade e recuperar a diferença de níveis e padrões salariais, bem como garantir as condições de trabalho de acordo as especificidades de cada função, pondo fim às intimidações e perseguições. Além disso, vamos garantir o pagamento das obrigações com o PrevSul, nomear comissão para organização de concurso público e instalar a mesa municipal de negociação".



Por qual motivo merece o voto do Cidadão Sul-Paraibano?

"Somos uma candidatura de pessoas que amam e acreditam no potencial de Paraíba do Sul. Nossas propostas são frutos de muito estudo e diálogo com a população sobre as reais necessidades do município. A experiência de mais de 30 anos no setor público e privado e o amor pela cidade nos faz a dupla mais capacitada para assumir a Prefeitura. Queremos mudar a vida das pessoas por meio de políticas públicas, entregando serviços de excelência que a população sul paraibana merece".



Existe algum outro ponto que queira abordar? O espaço está aberto.

"Estamos a poucos dias da eleição, e não são bandeiras, nem comício cheio que vão resolver o buraco e o esgoto na sua rua, ou vão agilizar consultas e exames e garantir transporte e educação de qualidade. Por isso, dia 6 de outubro, lembre-se de quem tem capacidade e amor pela cidade, de quem é a única sem histórico de prisão, corrupção e liminares. Vote consciente, vote em quem realmente tem competência, honradez e ficha limpa para te representar, vote Giselle e Gonçalves".