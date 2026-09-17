Acidente na BR-393 na manhã desta quinta-feira - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Acidente na BR-393 na manhã desta quinta-feiraFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 17/09/2026 14:31

Na manhã desta quinta-feira (17), uma carreta e um ônibus escolar colidiram em Paraíba do Sul . O acidente aconteceu na altura do km 182 da BR-393, no sentido Vassouras da pista.

No momento da batida, o coletivo estava sem passageiros e tinha somente o motorista no interior do veículo.

A colisão ocorreu por volta das 6h e, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.