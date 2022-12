Comunidade indígena de Paraty - Divulgação/ Ipemar

Comunidade indígena de ParatyDivulgação/ Ipemar

Publicado 25/12/2022 19:43

Paraty - Contando com uma narrativa construída a partir da vida cotidiana de personagens de Paraty e da Ilha Grande, em Angra dos Reis, estreou em rede nacional pela TVT Brasil a série “Um dia na vida em Paraty e Ilha Grande”, que foca na documentação de tradições e paisagens únicas do 1º sítio misto do Brasil, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 2019.

A série mostra a biodiversidade, as culturas e os modos de ser e fazer das populações tradicionais das localidades, vem sendo disponibilizada pela Rede TVT, sempre aos domingos, às 17h45, também pode ser assistida no canal do youtube da Rede TVT e no site www.umdianavida.com

Comunidade Quilombola de Paraty Divulgação/Ipemar

O projeto integrante do programa “BNDES+ Patrimônio Cultural” e produzido pelo Instituto de Pesquisas Marinhas (Ipemar) e pela produtora Laboratório Cisco é um importante registro e instrumento de valorização dessas paisagens e de suas identidades, sobretudo por focar nas populações tradicionais locais – caiçaras, indígenas e quilombolas.

Em oito episódios gravados em diferentes localidades, o espectador caminha pelas ruas de Paraty durante a festa de São Benedito; acompanha as mulheres marisqueiras do Saco do Céu, em Ilha Grande, e os faroleiros do Farol dos Castelhanos em rotinas solitárias; visitam a Praia da Longa, o Aventureiro e Provetá (Ilha Grande); conhecem a comunidade do Quilombo do Campinho da Independência e a Aldeia Araponga (Paraty). Retratos reais de uma vida cotidiana que é sobretudo dádiva. E resistência.

Caiçara Divulgação /Ipemar





Sobre os realizadores



O Instituto de Pesquisas Marinhas (Ipemar) está sediado em Ilha Grande e atua com projetos voltados para as ciências, saberes e culturas do mar. Já a produtora Laboratório Cisco, sediada em Campinas, no interior de São Paulo, atua há quase vinte anos realizando documentários que percorrem o mundo inteiro, focados em direitos humanos, meio ambiente, cultura popular e música.



Realização e Produção: Ipemar e Laboratório Cisco

Argumento e Produção: Amanda Hadama, Coraci Ruiz, Hidalgo Romero, Julio Matos

Direção e Fotografia: Coraci Ruiz

Som direto: Júlio Matos

Imagens aéreas: Hidalgo Romero



Onde assistir:



Rede TVT – semanalmente, aos domingos, às 17h45.

Canal do youtube da Rede TVT: https://www.youtube.com/@redetvt

Site:

