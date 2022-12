Gastronomia do Mar encerra temporada 2022 em Paraty, neste final de semana. - Divulgação/Senac

Publicado 15/12/2022 12:20 | Atualizado 15/12/2022 12:23

Paraty - O Gastronomia do Mar estreia em Paraty nesta sexta-feira, 16 e prossegue pelo final de semana, até 18 de dezembro, no Centro Histórico, mais precisamente no estacionamento da Matriz. A cidade, conhecida por sua beleza e reconhecida pela UNESCO em 2017 com os títulos de Cidade Criativa, pela gastronomia sustentável, e Patrimônio Mundial, pela Cultura e Biodiversidade, encerra a série de eventos que começou em Mangaratiba, passando também por Angra dos Reis.

Diversão, sabores e muito aprendizado marcam o circuito que tem espaço reservadíssimo para a COZINHA SHOW do SENAC, onde chefs renomados apresentam o passo a passo de receitas e promovem a degustação de suas criações. Entre os pratos que serão apresentados em Paraty, estão: Peixes Curados, Sanduíches do Mar, Pão de Camarão na Moranga, Conservas Marinhas, Molhos para Peixes, tudo para valorizar e incentivar o consumo de frutos mar e o setor pesqueiro da Costa Verde.

A estrutura que está sendo montada vai garantir a visitação mesmo que se confirme a previsão de chuva. Ou seja, chova ou faça sol, o público poderá se deliciar também com a área de exposição, onde restaurantes locais terão no cardápio pratos com culinária da região. Têm presença confirmada: Doce e Delícias Paraty, La Rosencia Empanadas, La Crepe, Pousada Rumo dos Ventos, Raízes Gastronomia, Gastro Criativa, Chef Josi Paraty, Da Vovó Buffet, Costa Verde Beer e APACAP - Associação Dos Produtores e Amigos da Cachaça de Paraty- conhecida internacionalmente.

Cozinha Show atração do evento com degustação de sabores. Divulgação/Senac

O Gastronomia do Mar tem entrada gratuita e a programação da COZINHA SHOW tem capacidade limitada e as inscrições serão realizadas no local, por ordem de chegada.

O Circuito Gastronomia do Mar é promovido pelo SENAC RJ, com o apoio do Sicomércio e da Prefeitura de Paraty, Cooperativa Serra do Mar; e apoio institucional da Fecomércio RJ.





PROGRAMAÇÃO:

Data: 16 a 18 de dezembro de 2022

Local: Rua Dona Geralda, nº 324 – Estacionamento da Matriz - Centro Histórico de Paraty



Dia 16 de dezembro: das 17h às 22h

18h30 às 19h30: Croquete de Polvo com Toque Oriental – Chef Juliana Jucá

20h30 às 21h30: Coquetelaria com Cerveja – Mixologista e Beer Sommelière Fran Sancii



Dia 17 de dezembro: 12h ás 22h

15h00 às 16h00: Peixes Curados – Chef Bernardo Worms

17h00 às 18h00: Sanduíches do Mar – Chef Bernardo Bastos

19h00 às 20h00: Conservas Marinhas e Harmonização com Espumantes – Chef Leonardo

Mars e Sommelière Pedro Barradas



18 de dezembro: 10h ás 20h

15h00 às 16h00: Pão de Camarão na Moranga – Chef Estevão Damieri

17h00 as 18h00: Coquetelaria com Cachaça – Mixologista e Sommelière Priscila Soares



Shows:

Sexta-feira (16/12) - 22h

Lú Bekerman



Sábado (17/12) – 22h

Andréa Gorgati



Domingo (18/12) – 21h

Lucas Sales