Apresentação neste sábado,dia10, com entrada gratuita. - Divulgação/evento

Publicado 09/12/2022 12:25

Paraty- A cidade Patrimônio Mundial da Unesco, receberá neste sábado, 10, a 1ª Mostra de Filmes D’Água, que é um festival de produções audiovisuais sobre a temática da água no planeta. A Mostra é uma realização do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (CBH – BIG).

Idealizado pela cineasta Cecília Lang, a Mostra compõe a programação do Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade (FITS), que aconteceu em Paraty, no último dia 7. A programação reuniu obras audiovisuais exibidas em sessões com duração entre 40min a 2h, durante todo o dia.

“O objetivo da mostra é reunir produções audiovisuais nacionais e internacionais sobre a temática da água, promovendo a reflexão e conscientização da importância de práticas sustentáveis de seu uso”, explica Cecília Lang.

As produções exibidas terão curta, média e longa duração e serão apresentadas no Cinema da Praça e no Cinema do Sesc Santa Rita.

Os ingressos serão distribuídos nos locais por ordem de chegada e mais informações podem ser obtidas pelo @mostrafilmesdagua (Instagram).

A 1ª Mostra de Filmes D’Água contará com quatro eixos: Água e Sustentabilidade, que reunirá produções sobre iniciativas de uso sustentável da água: O Uso Prejudicial das Águas, onde serão exibidos filmes sobre ações prejudiciais ao seu bom; Os Guardiões D’Água que são produções sobre comunidades tradicionais que habitam em regiões onde a água é abundante e seu importante papel na proteção desse bem e Água para Crianças, produções feitas para o público infantil com foco na importância dos recursos hídricos.

Após a sessão das 19h, a Mostra contará com um bate-papo entre diretores de filmes e agentes que atuam na preservação dos recursos hídricos. Entre os participantes, Jorge Bodanzky, renomado cineasta brasileiro, que estará em cartaz no evento com o filme "Amazônia, A Nova Minamata", que atualmente faz o circuito dos festivais de cinema do país.

A seleção dos filmes foi feita pela cineasta Cecília Lang em parceria com Raphael De Oliveira, também produtor de audiovisual. Ainda na ficha técnica da 1ª Mostra de Filmes D’Água estão Ana Karenina Riehl, na comunicação, Pati Faedo, assina a identidade visual da Mostra e Monica Nemer, a produção.



Programação



1ª Mostra de Filmes D’Água

Locais: Cinema Sesc Santa Rita, R. Dona Geralda, 320 - Centro Histórico; Cinema da Praça, R. Mal. Deodoro, 3 - Centro Histórico

Dia: 10 de dezembro de 2022

Horário: das 14h às 22h

Entrada gratuita.