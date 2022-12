Gastronomia do Mar chega a Paraty - Divulgação/Senac

Gastronomia do Mar chega a ParatyDivulgação/Senac

Publicado 01/12/2022 06:43 | Atualizado 01/12/2022 06:44

Paraty- Uma das atrações é a Cozinha Show promovida pelo Senac RJ, onde chefs renomados ensinam receitas de pratos e bebidas diferenciadas, trazendo os sabores do mar e da Costa Verde. As oficinas e palestras acontecem numa estrutura especialmente montada no Centro Histórico para receber os participantes, que ainda têm a oportunidade de degustarem tudo que é preparado. O evento conta ainda com uma área reservada aos restaurantes da região, oferecendo cardápios tradicionais e receitas criadas exclusivamente para a ocasião.

Cozinha Show com chefs renomados. Divulgação/Senac

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista Regional, que abrange Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty - Sicomércio, Essiomar Gomes, a edição Paraty, fecha com “chave de ouro”, o Circuito: “ O Gastronomia do Mar tem tudo a ver com a nossa região, é uma maneira de incentivar o consumo dos frutos do mar valorizando cada vez mais o setor pesqueiro e também o turismo. Devido à grande repercussão, o evento virou circuito, passando por Mangaratiba, Angra dos Reis e chegando esse ano, pela primeira vez, também Paraty. Acreditamos que essa estreia será um sucesso”.

O evento, com entrada franca, é promovido pelo SENAC RJ, com o apoio do Sicomércio da Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, além da Prefeitura de Paraty, e apoio institucional da Fecomércio RJ.

Confira a programação:

Data: 16 a 18 de dezembro de 2022

Local: Rua Dona Geralda, nº 324 – Estacionamento da Matriz - Centro Histórico de Paraty



Hora:

Sexta-feira (16/12) - 17h às 22h

Sábado (17/12) - 12h às 22h

Domingo (18/12) - 10h às 20h



Shows:

Sexta-feira (16/12) - 22h

Lú Bekerman



Sábado (17/12) – 22h

Andréa Gorgati



Domingo (18/12) – 21h

Lucas Sales.