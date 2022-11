Gil Divers Paraty tricampeão da Copa Angra de Basquete. - Divulgação/ Kito Tourrucôo

Gil Divers Paraty tricampeão da Copa Angra de Basquete.Divulgação/ Kito Tourrucôo

Publicado 27/11/2022 18:30 | Atualizado 27/11/2022 18:40

Paraty - Gil Divers Paraty é consagrado tricampeão da Copa Angra de Basquete, pela terceira vez a equipe paratiense que fez uma boa campanha durante a temporada conseguiu se destacar e erguer o troféu. O primeiro tempo da partida terminou 36 a 16 para a equipe paratiense. O jogo da final foi realizado na quadra do CEAV, no centro de Angra, nesse sábado,26.

As parciais nos quatro quartos do jogo, que somados deu o placar de 66 a 48, foram os seguintes: O Gil Divers Paraty venceu os três primeiros quartos por 16 a 12, 20 a 4 e 19 a 10, e perdeu o último para Angra Heatwaves por 22 a 11. O time de Paraty conquistou o seu terceiro título da Copa Angra com a seguinte campanha: 6 jogos, 5 vitórias e apenas uma derrota (74 a 82 contra o CEIM (única derrota), 82 a 60 no Angra Heatwaves, 108 a 40 diante do Babyssauros Paraty, 79 a 67 contra Amigos do Getúlio, nas semifinais venceu o CEIM por 96 a 78, e na final vitória de 66 a 48 sobre Angra Heatwaves).

FInal da Copa de Basquete Gil Divers Paraty x Angra Heatwaves. Divulgação/Kito Tourrucôo

A Copa Angra Odontorise de Basquete 2022 teve os seguintes destaques individuais: João Paulo (Angra Heatwaves) foi o melhor em assistências com média de 8 por jogo, melhor defensor foi Gil (Gil Divers Paraty), com média de quase 2 tocos por partida, o melhor reboteiro foi Igor Talyuli (CEIM) com média de quase 14 rebotes por jogo, o cestinha de bolas da linha de três pontos foi Rafael Alves (CEIM), com um total de 16 bolas, e Rafael Alves também foi o cestinha geral do campeonato, com média de quase 28 pontos por partida.

O melhor jogador da final (MVP) foi Pablo(Gil Divers Paraty), e a revelação da competição foi o jogador Ryan(Angra Heatwaves). O time que ficou na terceira colocação no campeonato foi o Babyssauros Paraty, que venceu na disputa do terceiro lugar a equipe do CEIM pelo placar de 69 a 60.