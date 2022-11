Time sub17, prata da casa, vice-campeão da temporada. - Divulgação/mateussports

Time sub17, prata da casa, vice-campeão da temporada.Divulgação/mateussports

Publicado 22/11/2022 09:55

Paraty- A temporada de 2022 da Sociedade Esportiva Paraty foi encerrada neste domingo (20), à tarde, com o segundo jogo das semifinais do time Sub-20 da Cidade Histórica no Carioca da categoria na Série C. A partida foi diante do Zinza Futebol Clube, no campo do Heliópolis, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e apesar da vitória de Paraty por 2 a 0, faltou um gol para a equipe se classificar para a grande final do Sub-20, pois o time havia perdido o primeiro confronto para o Zinza por de 3 a 0, e a igualdade nos placares daria a vaga a equipe paratiense por ter feito melhor campanha em relação ao adversário na primeira fase do Carioca.

Time profissional Divulgação/mateussports

O time Sub-20 de Paraty encerrou sua campanha com sete jogos, quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Foram 11 gols marcados, cinco gols sofridos e um saldo de seis gols, com quase 70% de aproveitamento na competição. E a direção da Sociedade Esportiva Paraty considera que o saldo do trabalho nesta temporada foi muito favorável. No balanço, resultados e desempenhos importantes para um clube que foi fundado em 2021, iniciou sua preparação em setembro do mesmo ano, e em 2022 teve o seu time profissional chegando na 6ª posição no Carioca da Série C, disputando a competição com mais 12 equipes.

Time sub 20 Divulgação/mateussports

Paraty não disputava os campeonatos cariocas organizados pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) há 10 anos. E a diretoria fez uma aposta no investimento na base, buscando a inserção de jovens jogadores da região no seu time Sub-17, e uma junção de atletas com talentos descobertos também no Rio de Janeiro, que acabou formando a equipe Sub-20. O clube plantou e já começa a colher bons jogadores, que certamente podem vir a garantir o futuro bem próximo do futebol paratiense em competições que estão por vir.

A equipe Sub-17 foi vice-campeã nesta temporada, e agora, o time Sub-20 chegou às semifinais do carioca e conquista o 3º lugar na competição. Tudo indica que Paraty retornou aos campeonatos da Ferj bem estruturada e com planejamento, com pensamento em se manter por um bom tempo no cenário do futebol carioca com boas administrações e bons resultados.