Paraty lembra o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro.Divulgação/Quilombo Campinho

Publicado 19/11/2022 12:13 | Atualizado 19/11/2022 17:57

Paraty – Depois de quatro anos limitados, por conta da pandemia, o movimento negro, em Paraty, comemora o dia 20 de novembro, data em que é celebrada a Consciência Negra no Brasil, como retomada da programação cultural e agenda de shows, no “Reencontro da Democracia”. A programação começou nessa sexta-18 e prossegue até domingo,20, quando é celebrada a data e a morte de um dos líderes negros, Zumbi dos Palmares.

Segundo o organizador Ronaldo Santos -Quilombo de Campinho e uma das lideranças do CONAQ ( Coordenação Nacional de articulação das comunidades negras rurais quilombolas - o tema é bem propício para reflexão sobre o combate ao racismo e promoção da justiça e equidade.

“Nós continuamos sendo os mais atacados, os jovens negros assassinados, os religiosos de matriz africana desrespeitados, as mulheres negras seguem sendo a base da sociedade e em cenário de retrocesso nas pautas sociais e avanço do fascismo, todos sofrem mas nós sofremos mais e primeiro” – desabafou o líder.

A estatística sobre a violência no Estado, divulgada nessa semana, comprova a fala do quilombola e mostra que os negros são os que mais morrem vítimas da violência. Dos 1.245 óbitos, registrados em ações policiais em 2020, 86% eram negros, apesar do grupo representar 51,7 % da população (declarada negra) – ( Fonte - Rede de Observatório da Segurança/RJ). Em 2019, o IBGE, publicou levantamento feito em 2012 e 2017 – com registro de 255 mil mortes de negros por assassinatos, no país.

Para Ronaldo, a comunidade negra precisa se unir cada vez mais, no campo e na cidade, se reconhecer uns nos outros e fortalecer o pacto por sobrevivência e dignidade. Quanto a população não negra, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista.

“Essa data serve muito mais pra lembrar que a luta por liberdade e igualdade está longe de acabar do que uma comemoração propriamente dita, nós festejamos porque o povo preto sempre festejou, apesar das circunstâncias” - afirmou.

Para chamar atenção da sociedade para esses dados e a realidade de um país que ainda vive debaixo da sombra do preconceito racial, que começou nessa sexta-feira, 18, a programação de reflexão sobre o Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra em Paraty.

Entre as atrações estão Arlindinho – que se apresentou ontem, e GOG, dois nomes da música nacional que marcam presença no evento.



Programação:

Sexta-feira 18

20h - Luciano Ciranda

21h30 Roda de Jongueiros

23h- Arlindinho

0h30 Seu Maia

Sábado 19

13h Família Moadir ( Samba com Feijoada)

19h Lançamento do Filme " O coração de Kanguy Ijá"

20h Laura Mariá

21h30 Desfile da Beleza Negra

22h30 Realidade Negra

00h GoG

Domingo 20

10h Roda de Capoeira- Bando Aroeira - celebração da vida do Mestre Jequié

13h Samba do Quilombo ( samba com feijoada)

17h Baile Black Bom

23h DJ