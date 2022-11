Delegado Marcelo Russo (E) da 167ª DP (Paraty) em operação conjunta com a PM e apoio da 165ª DP Mangaratiba) e 166ª DP(Angra). - Divulgação/167ª DP

Delegado Marcelo Russo (E) da 167ª DP (Paraty) em operação conjunta com a PM e apoio da 165ª DP Mangaratiba) e 166ª DP(Angra).Divulgação/167ª DP

Publicado 10/11/2022 22:53

Paraty - O delegado titular da 167ª DP de Paraty em conjunto com a Polícia Militar e com apoio operacional da 166ª DP ( Angra) e 165ª DP ( Mangaratiba), cumpriram, nesta quinta-feira, 10, com êxito mandado de prisão preventiva e condenatória, por tráfico de drogas, na comunidade do Condado em Paraty.

A ação dos policiais foi com base em um trabalho de inteligência, que já vinha monitorando a ação de criminosos na localidade com feiras livres de venda de drogas que aterrorizavam moradores. Ainda de acordo com as investigações eram criminosos oriundos do complexo do alemão - favela do Rio dominado pelo tráfico e bandidos perigosos. O bando sem nenhuma restrição e em plena luz do dia, exibiam armas de fogo pesadas, rendiam e roubavam moradores e motoristas, que passavam pelo local.

Policiais entram na comunidade e são recebidos a bala. Divulgação/167ª DP

Na chegada dos policias à comunidade do Condado, eles foram recebidos à bala e revidaram. Houve confronto. Os policiais apreenderam um adolescente K.S.R.A, 17, ex- morador da favela do Complexo do Alemão, no Rio, com ele estavam 40 pinos de cocaína. Ainda de acordo com a polícia civil, o menor teria atentado contra a vida de policiais militares no dia 13 de maio deste ano na capital.

O menor e a droga apreendidos foram encaminhados para 167 DP.