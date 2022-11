Pré-matrícula na rede municipal - Divulgação/prefeitura

Publicado 10/11/2022 09:29

Paraty – A secretaria municipal de Educação da cidade, divulgou o calendário de matrícula e a renovação na rede para o ano letivo de 2023. É necessário que somente o responsável legal pela criança ou uma pessoa autorizada possa fazer o processo.

Ainda de acordo com a secretaria, na educação infantil, podem ser matriculados na creche crianças de 2 a 3 anos e ter no mínimo 2 anos completos até 31 de março de 2023. Na pré-escola , é necessário ter quatro ou cinco anos, com idade mínima de quatro anos completos até 31 de março de 2023.

Foram disponibilizadas as seguintes datas . Confira:

Renovação de matrícula nas escolas - até o dia 25 de novembro

Matrículas na educação infantil – de 28 de novembro a 2 de dezembro.

Matrículas/ transferências entre escolas – de 9 a 13 de janeiro.

Matrículas/ transferências para alunos novos ou fora da rede municipal – 16 a 20 de janeiro.

Pré-matrícula para Educação de Jovens e Adultos ( EJA) – 16 a 20 de janeiro.

Locais de matrícula:

Polo Pequenina Calixto ( escola) – de 8h às 15h

Para matrículas nas seguintes escolas: E.M. Pequenina Calixto e Maria Jacome de Mello.

Polo Mangueira ( escola) – de 8h às 15h

Para matrículas nas seguintes escolas: E.M. Cimei Pé de Moleque, Cimei Pingo de Gente, creche Alzira de Lima Coupê, creche Dercyneide Medeiros e escola municipal Parque da Mangueira.

Polo Barra Grande ( escola) – de 8h às 15h

Para matrículas nas seguintes unidades : E.M Cilencina, Padre Manoel Bras Cordeiro, Marechal Dias, José Carlos Porto, Silvio Romero, creche do Sertão do Taquari, Monsenhor Hélio Pires, Dr. Mair Pena e Professora Rita de Cássia.

Polo Pantanal ( escola) – de 8h às 15h

Para matrícula na Escola Ministro Sérgio Mota.

Polo Zona Rural ( segundo andar da rodoviária) – de 8h às 15h

Para matrículas nas seguintes escolas: Cimei Professora Passinha, E.M. Cajaíba, Campinho, Casa da Criança, Condado, Domingos de Abreu, Guiomar Marques, João Apolonio, José Melo, José Moreira Coupê, Martim de Sá, Paraty Mirim, Ponta da Joatinga, Ponta Negra, Praia do Calhaus, Samuel Costa, Theóphilo Rameck, Trindade Silva e Cimei Professor Fabiano ( Jabaquara).

Documentos necessários do estudante:

Certidão de Nascimento , cartão de vacina ( Página do nome, das vacinas e tipo Sanguíneo), comprovante de vacinação contra Covid-19, identidade do responsável, comprovante de residência atual, declaração de transferência original ( em caso de transferência entre as unidades escolares acima), duas fotos 3x4 do estudante, cartão do SUS, comprovante do tipo sanguíneo ( caso não tenha no cartão de vacina) e cartão do Número de Identificação Social ( NIS).