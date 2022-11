aviso de suspenção da vacinação contra Covid-19 para público alvo de 3 e 4 anos. - Divulgação/site da Prefeitura

Publicado 02/11/2022 12:47

Paraty - Por falta das doses e sem previsão de chegar no município, a prefeitura decidiu suspender, nessa terça-feira,1⁰, a vacinação contra Covid-19. As vacinas são da CoronaVac - imunizante autorizado pelo Ministério da Saúde para as crianças nesta faixa etária 3 e 4 anos.

Segundo informações do Ministério da Saúde, através de nota, foi contactado o laboratório para a aquisição de novos lotes das doses, para que sejam distribuídos aos Estados, responsáveis por repasse aos municípios.

Segundo a Prefeitura, assim que o imunizante chegar na cidade, a vacinação será de imediato retomada. A vacinação é a única forma de evitar os sintomas graves da doença.