Publicado 28/10/2022 11:04 | Atualizado 28/10/2022 11:16

Paraty – A secretaria de Assistência Social de Paraty e Direitos Humanos realizou, nessa quinta-feira, 27, a entrega dos cartões Recomeçar, para as famílias atingidas pelas chuvas de abril, deste ano. O benefício do Governo Federal, vai garantir que famílias vítimas das enchentes possam receber até R$ 3 mil de benefício.

Segundo Luciane Souza, diretora geral da secretaria, o valor só pode ser usado para a compra de eletrodomésticos, como geladeira, fogão, entre outros, que foram levados pela enxurrada causada pelas fortes chuvas que atingiram a região da costa verde. Muitas famílias não conseguiram aproveitar nada do que restou da enchente. O cartão tem um prazo de seis meses de validade, ou seja, os benefícios estarão disponíveis para a compra somente nesse prazo, logo após é bloqueado e perde a utilidade.

A entrega do cartão foi realizada, pela secretaria, na rodoviária da cidade, para as famílias já cadastradas pelo programa social do governo. Um dos requisitos básicos para adquirir o benefício é ter um ganho mensal de até meio salário mínimo e no máximo três salários ( totalizando a renda de todos da casa) e ser cadastrado no programa de assistência e morador de Paraty.