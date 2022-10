Delegado da 167DP Marcelo Russo (E) e Coronel Rodrigues (D), da segunda CIPM. - Divulgação/ Polícia Civil

Delegado da 167DP Marcelo Russo (E) e Coronel Rodrigues (D), da segunda CIPM.Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 26/10/2022 11:33

Paraty – Policiais Civis e Militares, prenderam na tarde dessa terça-feira, 25, um homem acusado de tentar matar três pessoas, no bairro Mangueira, em Paraty. O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O homem de 30 anos, morador da Ilha das Cobras, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi encaminhado para presídio no Rio.

Segundo o delegado titular da 167 DP, Dr. Marcelo Russo, as vítimas, do sexo masculino, encontradas em uma residência no bairro da Mangueira, foram socorridas pelas equipes e levadas para o hospital da cidade. “ Um trabalho investigativo em conjunto com a Polícia Militar, nós conseguimos pegar um dos autores. ” –disse o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, a motivação da tentativa do triplo homicídio, foi motivada por guerra de facções, ajuste de contas por domínio do tráfico de drogas na cidade.

A Ilha das Cobras é dominada pelo Comando Vermelho e a Mangueira era do 3° Comando. Hoje, o Comando Vermelho mantém o domínio nos dois Bairros, e por conta disso ainda há alguns ajustes de Contas com pessoas ligadas ao 3° Comando .

As investigações prosseguem para a captura de outros envolvidos no crime e as policiais militar e civil, de Paraty, pedem a colaboração da população em denunciar qualquer ato suspeito na cidade.