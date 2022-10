Time paratiense segue na competição do sub20 - Divulgação/mateussports

19/10/2022

Paraty - A Sociedade Esportiva Paraty mantém seu planejamento no futebol, e depois de disputar os Campeonatos Cariocas profissional e Sub-17, a equipe paratiense, atualmente, segue na competição do Sub-20.

A estratégia da equipe é investir na base, para que no futuro possa revelar jogadores para o seu time principal. O Carioca Sub-20 da Série C vai entrar na sua 5ª rodada, e já acumula em três partidas 6 pontos ganhos, com duas vitórias e uma derrota, e ocupa a 3ª colocação no Grupo A da competição, e está a um ponto da classificação para as semifinais do campeonato.

A disputa do Sub-20 tem 11 equipes, distribuídas em dois grupos, Classificam-se para as semifinais os dois melhores de cada grupo. O time paratiense ainda tem dois jogos pela frente e serão decisivos para a pretensão de Paraty em chegar às semifinais da competição.

Nesta temporada, a Sociedade Esportiva Paraty teve o seu time profissional chegando na sexta colocação e o time Sub-17 foi vice-campeão.

Jogos que restam para Paraty:

23/out - Dom - 15h - Paraty x Barcelona – no estádio Heliópolis AC

27/out - Qui - 15h - Bela Vista x Paraty – no estádio Leônidas da Silva