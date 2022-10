Publicado 07/10/2022 11:00

Paraty – Foi transferido nessa quinta- feira,6, para a cadeia pública de Volta Redonda, um homem de 31 anos, acusado de tráfico de drogas e homicídios na cidade histórica. Ele foi preso pela Polícia Militar, depois de uma denúncia anônima, sobre tráfico de drogas, em uma casa na rodovia Rio-Santos, no bairro Pedras Azuis. A identidade do preso não foi divulgada.

No local foram apreendidos um revólver calibre 38, quatro munições do mesmo calibre intactas, cocaína, crack e três balanças de precisão. Além de uma tornozeleira eletrônica na calha, onde escoava água de chuva. O acusado já havia sido preso e o equipamento era para monitorá-lo.

O homem foi encaminhado à cadeia pública em Volta Redonda, . Na sua ficha criminal, segundo a polícia pesa sobre ele envolvimento em homicídios, entre eles a morte de um jovem de 23 anos em junho deste ano, no bairro Pontal, onde uma criança de dois anos e um homem também foram baleados, além de dois mandados de prisão em aberto: um por homicídio e associação ao tráfico de drogas e outro por porte ilegal de arma de fogo.

Crime em junho 2022

Madrugada de 18 de junho de 2022, em uma lanchonete, no bairro Pontal, um acerto de dívidas por drogas levou o detido, ontem, pela PM, a assassinar um jovem 23 anos envolvido com o tráfico de drogas. Na ocasião uma criança de dois anos e um outro homem também foram baleados e levados para o hospital Hugo Miranda, após atendimento foram liberados.

Outros dois suspeitos que participaram do crime foram presos. Um encontrado horas depois do ocorrido, no bairro Corisco e o segundo quase um mês depois, em julho, no morro do Ditão. Segundo a polícia, ainda está foragido um quarto envolvido no crime.

Quem tiver informações podem ligar para o tel 24 3371- 7348. O anonimato é garantido.