Publicado 12/09/2022 10:46

Paraty – Foram assassinados dois irmãos, 57 e 53 anos, nesse final de semana, na cidade histórica. O crime foi motivado por uma discussão, por conta de envenenamento de um cão. O crime, segundo a Polícia, ocorreu no bairro Areal do Taquari. Na casa do tutor do animal, principal suspeito, ainda foragido, foi apreendida uma pistola, possivelmente usada no crime.

Segundo informações da Policia, o animal teria sido envenenado pelos irmãos e o tutor do cão, se revoltou ao encontrar seu animal de estimação morto. Houve discussão entre as vítimas e o agressor, que teria disparo contra eles. Os irmãos ainda foram socorridos e levados para o hospital municipal, mas não resistiram.

De acordo com o delegado da 167ª DP, Marcelo Russo, os policiais seguem na busca pelo suspeito.