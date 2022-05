Após ter o caminhão atacado pelos índios, o motorista desistiu de furar o bloqueio - Foto: Redes sociais

Publicado 09/05/2022 11:17

Paraty - Índios Pataxós promoveram uma manifestação na manhã desta segunda-feira (9) na Rodovia Rio-Santos, em Paraty. Eles interromperam a passagem de veículos e pediram que passes livres para seus estudantes irem à escola no bairro Parque Mambucaba, que fica no município vizinho, Angra dos Reis.

Índios Pataxós fecharam a Rodovia Rio-Santos na manhã desta segunda-feira, 9. Eles pediam passe livre para estudantes da tribo. O clima ficou tenso após um dos motoristas furar o bloqueio dos manifestantes. #ODia pic.twitter.com/ybkOwM5DIP — Jornal O Dia (@jornalodia) May 9, 2022

A manifestação teve início às 7h da manhã com os índios bloqueando a passagem dos ônibus da empresa que faz a ligação entre as duas cidades. Um motorista de caminhão tentou furar o bloqueio e teve o veículo atacado pelos índios. Ele não se feriu, mas teve os vidros e a lataria do caminhão ficaram bastante avariados.