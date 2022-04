Carlos Alberto do Espírito Santo Vaz é conduzido para a carceragem da 167ª DP na manhã desta quinta-feira - Foto: Polícia Civil/Paraty

Publicado 07/04/2022 11:48

Paraty – A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (7) um homem que estava com um mandado de prisão preventiva expedido desde 2017 pela Comarca de Guaratinguetá, no estado de São Paulo. A prisão aconteceu por volta de 08h, no bairro Caborê.



Carlos Alberto do Espírito Santo Vaz, de 42 anos, é acusado de matar uma mulher que estava grávida e esquartejar o seu corpo após ter sido queimado. O crime aconteceu em fevereiro de 2017.



Ele também responde por tentativa de homicídio de um filho da mulher. De acordo com a polícia, a criança teria sido jogada em um rio, mas conseguiu sobreviver.



Carlos Alberto estava escondido no município há aproximadamente um ano e meio utilizando o nome falso de "José Carlos" e trabalhava na cidade como Pedreiro.



Ele foi conduzido para a 167ª DP, em Paraty, e aguarda transferência para Guaratinguetá.