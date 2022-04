Publicado 02/04/2022 13:58

Paraty – Uma família inteira morreu vítima de deslizamento de terra na comunidade costeira de Ponta Negra, na cidade histórica. A terra atingiu sete casas na madrugada deste sábado (2) matando a mãe e cinco filhos. O sexto sobreviveu à tragédia e foi levado para uma unidade de saúde. Outras quatro pessoas sofreram ferimentos leves.

As buscas realizadas pelas equipes da Defesa Civil foram feitas com a ajuda de um helicóptero, pois não havia como acessar o local pelo mar ou por estradas.

Segundo a prefeitura de Paraty, choveu mais de 300 mm desde quinta-feira (31).

Até o momento, cerca de 60 pessoas foram desalojadas pelas chuvas nos bairros Condado, Patrimônio e Ilha das Cobras. Elas foram acolhidas na Escola Municipal Pequenina Calixto, no centro, na sede do Detran, no bairro Condado, e na Associação Cairuçu, no bairro Patrimônio.