Os bombeiros trabalham incansavelmente com o apoio da Defesa Civil e moradores para encontrar as vítimas do deslizamentoFoto: Divulgação

Publicado 09/04/2022 11:54

Paraty – As equipes de resgate que trabalham na comunidade caiçara da Ponta Negra encontraram o corpo de uma criança na manhã deste sábado (9). De acordo com o Corpo de Bombeiros, trata-se da menina Yasmin, de 8 anos, desaparecida há oito dias.

Yasmin fazia parte da família em que já haviam sido encontrados a mãe, Lucimar, e outros cinco irmãos que também morreram soterrados durante o temporal que atingiu a região Costa Verde do Rio de Janeiro na semana passada.

O corpo de Yasmin foi levado para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis.

Solidariedade

As equipes de salvamento estão contando com a ajuda e apoio dos moradores da localidade. Eles estão sensibilizados com a dificuldade para resgatar os corpos de todas as vítimas e decidiram se unir às equipes dos bombeiros e Defesa Civil.

Assim como na Praia de Itaguaçu, na Ilha Grande, onde duas retroescavadeiras auxiliam na busca por desaparecidos, uma máquina está em Ponta Negra ajudando na remoção da terra que deslizou matando a família da menina.