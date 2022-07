Oficina de ideias e Marcha para Jesus movimentam Paraty - Divulgação

Publicado 25/07/2022 23:05

Confira a programação:



12/08: Praça da Matriz

19h - Show com bandas locais e show com a cantora Ana Nóbrega

13/08: Avenida Roberto Silveira

14h - Concentração da Marcha pra Jesus ao lado da Promoção Social (Trevo) e show com a cantora Mariana Valadão

20h: Praça da Matriz

Show com a cantora Sarah Beatriz