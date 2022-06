Publicado 20/06/2022 20:19

Paraty - O Instituto CCR e a CCR RioSP realizam uma ação educativa para os motociclistas da cidade histórica nesta terça-feira (21), das 9h às 12h. O objetivo é orientar os condutores sobre direção segura, além de reforçar a importância de realizar a manutenção preventiva do veículo.

A ação acontece na avenida Roberto Silveira, em frente ao prédio da secretaria de Turismo, em parceria com a secretaria de Segurança e Ordem Pública da prefeitura de Paraty. Agentes da Guarda Municipal vão dar apoio ao evento.



Durante a ação, a concessionária vai distribuir folhetos reforçando as dicas de segurança e a importância de realizar a manutenção preventiva da motocicleta. Os participantes farão o check-up de itens como verificação do sistema elétrico de luzes, pneus, rodas, direção e do freio, tudo gratuito.



O check-up faz parte do programa Caminhos para a Saúde do Instituto CCR. Também haverá distribuição de antena corta linha, equipamento utilizado para proteger o motociclista dos riscos oferecidos por linhas com cerol ou linhas chilenas.



A ação faz parte do calendário de atividades educativas que a concessionária desenvolve em parceria com as prefeituras e órgãos como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na BR-116 (Via Dutra) e na BR-101 (Rio-Santos), entre a cidade de Ubatuba (SP) e a capital fluminense.