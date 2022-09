Moto usada pelo assaltante no crime. - Divulgação/Polícia

Publicado 09/09/2022 14:00 | Atualizado 09/09/2022 14:09

Paraty - Foi preso, hoje, em Paraty, por policiais, Civil e Militar, Ian Silva de Souza,29 anos, acusado de assaltar uma sorveteria no centro histórico. Ele foi identificado pela câmera de segurança do interior do estabelecimento.

Com ele foram apreendidos, capacete, uma moto e roupas usados no crime. Ian que já tem passagem pela policia, foi capturado em casa, no bairro Corisco, não resistiu a prisão e confessou o crime aos policiais.

Segundo informações do delegado da 167ª DP, Marcelo Russo, ele teria abordado o funcionário no caixa, e levado todo o dinheiro do movimento do estabelecimento. Ninguém ficou ferido. Ian foi conduzido ao setor de custódia.