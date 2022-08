Programa CriAtividades - Divulgação

Publicado 17/08/2022 21:42

A Secretaria de Cultura em parceria com a Secretaria Executiva de Governo, através da Coordenadoria da Juventude e Departamento de Patrimônio Mundial, dão início ao Programa CriAtividades, programa que cria e fortalece a formação e qualificação profissional, para novos empreendedores e encaminhamento para o mercado de trabalho.

Além do lançamento do programa, será inaugurado o espaço Paraty Criativo na Casa da Cultura, este espaço criado pela Secretaria de Cultura e Casa da Cultura, conta com uma cozinha para cursos e oficinas de Gastronomia.

Além deste espaço na Casa da Cultura, a CAJU também contará com uma cozinha Criativa, além de um outro kit na Secretaria de Cultura para ser utilizado em oficinas e cursos itinerantes.