Publicado 13/09/2022 09:56

Paraty- Foi preso na madrugada de hoje, 13, Paulo Cardoso da Costa Júnior, acusado pelo crime de duplo homicídio ocorrido no último final de semana em Paraty. A prisão foi efetuada por policiais militares depois de uma denúncia do local onde estava escondido o acusado.

Comandada pelo tenente- coronel, Rodrigues, da 2ª CIPM, policiais foram ao endereço denunciado, em São Gonçalinho e encontraram no interior da residência, Paulo Cardoso. Ele não resistiu a prisão e ainda com ele foi apreendida a segunda arma de fogo registrada em seu nome.

Segundo a poíicia, Paulo é acusado de matar os dois irmãos Eduardo Ribeiro da Silva,53 e Edmar Ribeiro da Silva de 57 anos, depois de uma discussão, envolvendo a morte do seu cachorro, por envenenamento. O crime aconteceu no sábado, 10, no bairro Areal do Taquari.

O acusado foi levado para 167ª DP e segundo o delegado titular, Dr. Marcelo Russo, está aguardando a decisão da Justiça e do Ministério Público, sobre o pedido de prisão em flagrante e do duplo homicídio. Ele agradeceu aos policiais pela resposta rápida a população sobre esse crime tão bárbaro ocorrido na cidade histórica de Paraty.