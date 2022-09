Policia encontra área ambiental degradada mas ninguém é preso. - Divulgação/PMERJ

Publicado 14/09/2022 18:26

Paraty - De posse de uma denúncia encaminhada, nessa terça-feira,13, ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – agentes da Polícia Florestal, encontraram uma área de preservação ambiental de 6 mil metros quadrados degradada, na Rua Souza, no bairro Várzea do Corumbê. Ninguém foi preso.

Os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, estiveram no local e constataram, a movimentação do solo recente e corte de diversas árvores. Não havia placas de autorização para atividade e nem pessoas trabalhando. O fato foi registrado na 167ª DP.

A Polícia Militar, pede que as pessoas denuncie qualquer crime ou irregularidade ambiental, através do Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.