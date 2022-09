Equipes da ENEL descobrem ligações de energia clandestinas. - Divulgação/ENEL

Equipes da ENEL descobrem ligações de energia clandestinas.Divulgação/ENEL

Publicado 23/09/2022 17:07 | Atualizado 23/09/2022 17:13

Paraty – As equipes da Enel Distribuição Rio, em uma ação de varredura encontraram em 14 quiosques na Prainha de Mambucaba, em Paraty, ligações de energia elétrica clandestinas, o popular “ gato”- considerado crime de acordo com o artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. A operação realizada nesta semana, contou com apoio de policiais civis da 167ª DP (Paraty). Dos 14 quiosques, 13 a energia era clandestina e apenas um cliente da Enel. Também foram encontrados aproximadamente 500 metros de cabos de alumínio da companhia, que eram utilizados nas ligações diretas.

Após a constatação das irregularidades, os cabos utilizados nas ligações foram recolhidos e levados para delegacia,segundo o delegado titular Dr. Marcelo Russo, ninguém foi preso. Os autores foram identificados, instaurado um inquérito policial, que aguarda o laudo da perícia, para encaminhar a denúncia á justiça. A polícia também está ouvindo as partes envolvidas e testemunhas.

Além de ser crime, o furto de energia, ou o popular “ gato”, afeta a qualidade do serviço prestado pela distribuidora, além de colocar a população ao redor em risco, principalmente, as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br/ ou pelo aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.



Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.