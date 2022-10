Centro histórico de Paraty, local da quarta edição do Festival Gastronômico. - Divulgação/ internet

Centro histórico de Paraty, local da quarta edição do Festival Gastronômico.Divulgação/ internet

Publicado 07/10/2022 18:40 | Atualizado 07/10/2022 18:41

Paraty – Começou nesta sexta-feira,7, o Festival Gastro Criativo – um evento gastronômico – que mistura cultura, tradição, com foco na sustentabilidade. O tema desta quarta edição “ É o fantástico reino dos fungos”. O evento é gratuito e vai abordar os importantes processos de multiplicação dos fungos e seus resultados, que formam vinhos, cervejas, fermentações, kombuchas, queijos, entre outros.

O evento terá aulas-show, oficinas, rodas de conversa com chefs conceituados, stands para produtores exporem seus produtos, além do tradicional circuito gastronômico nos restaurantes.

Segundo a organização do evento para participar das aulas-show é necessário se inscrever. “ o evento propões levar ao setor gastronômico e ao público, os melhores sabor da gastronomia brasileira. A programação conta ainda com palestras e shows musicais. O evento será realizado no centro histórico. Confira!



Programação

Sexta-feira, 7

15h- abertura do festival com Jorge Ferreira e convidados

16h30 – palestra com Nelson Menolli Jr e Mariana Drewinski

18h – aula –show com Ieda de Matos

19h30- roda de conversa

21h – show Andrea Gorgati



Sábado, 8

9h – oficina de modelagem infantil com Luciana Marsílio

9h- caminhada com Jorge Ferreira

10h- palestras – cogumelos medicinais com Audrey Michelle

11h- palestra com Marcelo Sulzbacher e Jeferson Timm

13h- palestra com Patrícia Brentzel

14- palestra com Heyttor Barsaline

15h30 – Aula –show com instituto Capim Santo

17h – aula-show com Caio Bonneau

18h- aula show com Conceição Trucom “ crackers vivos

19h30 – palestra Diego Rzatki

20h30 – aula show com Rafael Morente

22h- show samba do Rosena



Domingo,9

8h- Forager com Jorge Ferreira e aula-show com Raul Godoy

9h – oficina para crianças com Larissa Trierveiler

10h- oficina de modelagem infantil

11h – panelada beneficente e música com Luciana Muller

12h- show com Marcelo Arty

13h – palestra Sensorial com Beatrix Ricco

14h- palestra com Andrea Machado

15h- aula show com Gisela Schmitt

16h30 – palestra com Lucas Tinem

17h30 – palestra com Rafa Bocaina e Joãozinho Laura

19h30- aula show com Lé3o Salles

21h- show com Plínio Blues.