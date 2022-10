Carro roubado capota em Paraty x Cunha - Divulgação

Publicado 14/10/2022 17:46

Paraty – “Um pesadelo”. Esse foi o desabafo de um casal aos policiais, depois de ficar na mira de bandidos armados, na rodovia 171, Paraty x Cunha. Tudo aconteceu quando uma mulher, 53 anos, e um homem de, 44 anos, que não tiveram suas identidades reveladas pela Policia, tentaram socorrer possíveis vítimas de uma capotagem no Km 66, foram espancados por quatro marginais armados e, tiveram seu veículo roubado. Por sorte não foram mortos, pela quadrilha.

O ocorrido foi nesta sexta-feira,14, na altura da Cachoeira Mato Limpo, localizada na área rural de Cunha , em Paraty. As vítimas relataram aos policiais, que ao trafegar na rodovia, avistaram um automóvel capotado. O casal parou para prestar socorro as possíveis vítimas do acidente, quando depararam com quatro homens armados. Eles renderam o casal e agrediram com coronhadas e socos. Pediram a chave do carro que as vítimas estavam , da marca Fiat Uno, roubaram o veículo e seguiram em direção a Paraty/RJ, próximo ao local onde o crime ocorreu.

As vítimas acionaram a policia militar e foram levadas para o Pronto Socorro de Cunha, onde foram atendidas e liberadas. O roubo foi registrado e a polícia civil segue a captura dos bandidos e na busca pela recuperação do veículo. Até o fechamento desta edição nenhum envolvido, ainda tinha sido preso.