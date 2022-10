Primeira edição do Oktoberfest de Paraty com produtos artesanais. - Divulgação/evento

Primeira edição do Oktoberfest de Paraty com produtos artesanais.Divulgação/evento

Publicado 21/10/2022 12:06 | Atualizado 21/10/2022 12:22

Paraty – Começa nesta sexta-feira, 21 e vai até domingo, 23, a primeira edição do Oktoberfest de Paraty, com cervejas e chopp artesanais. A entrada é gratuita com tendas e trailes montados no Areal do Pontal. O evento tem o apoio da prefeitura.

De acordo com os organizadores o evento promete ser o segundo maior evento da cidade, no melhor estilo das festas tradicionais do sul do país, na versão Paraty, conhecida por promover a maior festa da cachaça do interior do Brasil.

A programação começa nesta sexta-feira,21, a parti das 19h e no sábado,22, e domingo,23, a partir das 12h. A programação tem o apoio da Prefeitura , através da Secretaria Municipal de Turismo.

“Assim como a festa da Cachaça, a Feira Literária, feira gastronômica, enfim, a cidade sempre está investindo, na cultura e no turismo, atraindo milhares de visitantes. É muito bom vir pra cá” – disse Meirelaine B.de Aguiar,56,que mora na capital, mas sempre está em Paraty acrescentando que a cidade é seu refúgio para descansar do dia a dia do Rio de Janeiro.

Os comerciantes aguardam a chegada dos visitantes para o evento que promete ser mais um a movimentar a economia da cidade.

Confira a programação de show do Oktoberfest Paraty 2022



Sexta-Feira – 21/10

19h – Abertura

20h – DJ Glalcon

22h – Remo Blues Band



Sábado – 22/10

12h – Rob Grillo

16h – Samba da Benção

20h – É Tudo Nosso

23h – Igor Yamas



Domingo – 22/10

12h – Raphael Moreira

16h – Plinio Blues Trio

21h – Dyego Rezende





Abertas as inscrições para o curso gratuito de gastronomia com a chef Luciana Guimarães e podem ser feitas pela internet até segunda,24.

Paraty - Estão abertas as inscrições para um curso gratuito de gastronomia em Paraty. O tema é "Introdução e habilidades básicas e comidas paratienses". As aulas serão ministradas pela chef Luciana Guimarães. As inscrições devem ser feitas até segunda-feira, dia 24 neste link.

O objetivo é incentivar a formação de novos empreendedores, qualificar profissionais, e abrir novas perspectivas para os setores criativos. A iniciativa é da prefeitura, através do Programa CriAtividades.

Os cursos acontecerão no Espaço Gastronômico "Paraty, Cidade Criativa", na Casa da Cultura. O início das aulas está previsto para a segunda-feira, dia 31.

Estabelecimento comercial pega fogo em Paraty.

Paraty - O mercado que pegou fogo fica localizado na Rua Princesa Isabel, no bairro Jabaquara, perto da prefeitura, ninguém ficou ferido, segundo as equipes de socorro.

Os Bombeiros foram acionados e conseguiram conter as chamas, que já haviam consumido parte do estabelecimento.

O mercado foi isolado, ainda não se sabe as causas do incêndio, a Polícia Civil vai fazer para uma perícia no local.

Mercado pega fogo em Paraty Divulgação/rede social