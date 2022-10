Drogas e armas apreendidas em Paraty - Divulgação/PM

Publicado 20/10/2022 21:47 | Atualizado 20/10/2022 22:04

Paraty – A Policia Militar prendeu nessa quarta-feira,19, três homens, em uma casa na rua Lacyr Rodrigues, no bairro Patrimônio, sob suspeita de tráfico de drogas. No local ainda foram apreendidos, duas espingardas , 257 tabletes de maconha, 35 cápsulas de cocaína e três cartuchos.

A Policia chegou no local depois de uma denúncia anônima, que havia tráfico de drogas no endereço. Os policiais cercaram o imóvel e observaram uma movimentação suspeita, abordou um homem de 24 anos, que saia do interior da casa e deu ordem de prisão. Outros dois tentaram fugir, mas perceberam a ação rápida da polícia. Os três homens, de 21,24 e 30 anos, que não tiveram os nomes divulgados foram levados para delegacia de Paraty, junto com o material apreendido. O trio foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Os policiais pedem que a população continue denunciando qualquer ato suspeito pelo telefone 24- 3371 7348. O anonimato é garantido.