Paraty

Paraty realiza a primeira edição do Oktoberfest com produtos artesanais

Será neste final de semana com exposição de cervejas e chopp de fabricação artesanal. O evento com entrada gratuita, será no Areal do Pontal, com show musical, gastronomia entre outras atrações.

Publicado 21/10/2022 12:06 | Atualizado há 5 horas