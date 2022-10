Time de Paraty segue na disputa pela semifinal - Divulgação/ Mateussport

Publicado 25/10/2022 17:05

Paraty- O time Sub-20 da Sociedade Esportiva Paraty mantém ainda suas chances de conseguir uma das vagas para as semifinais do Carioca da Série C. A equipe paratiense empatou em 0 a 0 com o Barcelona, em jogo realizado no campo do Heliópolis,domingo,23, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. A conquista de apenas um ponto na 5ª e penúltima rodada deixou Paraty em uma situação menos confortável, quanto à expectativa de classificação para as semifinais do Carioca Sub-20.

Com o resultado, o time da Cidade Histórica passou a somar sete pontos, e caiu da terceira para a quarta colocação no grupo A, devidos as vitórias do Império Serrano e CAAC Brasil e o empate no Zinza. As duas equipes melhores classificadas do grupo passam às semifinais. Agora, Paraty não bastará somente de uma vitória na última rodada, diante do Bela Vista, time que perdeu seus cinco jogos na competição e é o pior time do campeonato. Paraty também vai precisar de um tropeço do Zinza contra o Barcelona, pelo menos um empate, desde que vença o Bela Vista. Mas uma derrota do Império Serrano, que tem 10 pontos no grupo, e vai enfrentar o time de melhor campanha até agora, o Rio de Janeiro, também poderá classificar Paraty, pois atualmente os dois times estão empatados em saldo de gols, três.

Resultados da 5ª rodada: Paraty 0 x 0 Barcelona, Zinza 1 x 1 Rio de Janeiro, CAAC Brasil 3 x 0 Atlético Carioca, EC Resende 3 x 0 Bela Vista, Império Serrano 1 x 0 Uni Souza.



A sexta e última rodada será dia 27.



Dia 27/10 - Quinta-feira - Todos os jogos às 15h

Atlético Carioca x EC Resende - Local ainda indefinido

Uni Souza x Brasileirinho - Estádio João Francisco

Rio de Janeiro x Império Serrano - Estádio Telê Santanta

Barcelona x Zinza - Estádio Louzadão

Bela Vista x Paraty - Leônidas da Silva

Folga: CAAC Brasil



Grupo A:

1º) Império Serrano - 10PG/4J/3V/1E/0D/3GP/0GC/3SG

2º) Zinza - 8PG/4J/2V/2E/0D/8GP/3GC/5SG

3º) CAAC Brasil - 8PG/5J/2V/2E/1D/8GP/4GC/4SG

4º) Paraty - 7PG/4J/2V/1E/1D/4GP/1GC/3SG

5º) Brasileirinho - 3PG/4J/1V/0E/3D/4GP/7GC/-3SG

6º) EC Resende - 3PG/4J/1V/0E/3D/4GP/9GC/-5SG



Grupo B:

1º) Rio de Janeiro - 13PG/5J/4V/1E/0D/8GP/3GC/5SG

2º) Barcelona - 9PG/5J/2V/3E/0D/9GP/1GC/8SG

3º) Uni Souza- 5PG/4J/1V/2E/1D/2GP/3GC/-1SG

4º) Atlético Carioca - 3PG/5J/1V/0E/4D/4GP/11GC/-7SG

5º) Bela Vista - 0PG/5J/0V/0E/5D/1GP/12GC/-11SG