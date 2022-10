Policiais Civis e Militares prendem traficantes no Condado. - Divulgação/167 DP

Publicado 29/10/2022 11:21

Paraty – Foram presos na madrugada deste sábado,29, em Paraty, M.A.S.S, 31,natural de Niterói; K.G. F.S, 22, natural de Itabuna/Bahia e um adolescente infrator P. H. S. S, 17, natural de Paraty, pelas polícias civil e militar, no bairro Condado na cidade histórica. Foram encaminhados para na 167ª DP, enquadrados por tráfico de drogas, sendo o menor, à disposição do Ministério Público.

A ação desencadeada e coordenada pelo delegado titular da 167ª DP Marcelo Russo, em conjunto com a 2ªCIA PMERJ sob o comando do ten. Cel. Rodrigues, se deu após receberem informações sobre a atuação da quadrilha em uma residência, no bairro Condado. As equipes de investigação juntaram elementos suficientes que constataram o comércio de drogas ilícitas, inclusive com a participação de menores. Em diligência as equipes partiram para o local, sendo recebidos a tiros pelos Marginais. Houve intenso tiroteio, entre os policiais e bandidos, ninguém ferido.

Além da prisão, foram apreendidos cinco tabletes de maconha (2 Kg aproximadamente), 10 papelotes de cocaína, 19 pedras de crack, uma jaqueta camuflada, três rádios comunicadores e três carregadores, uma bandoleira de fuzil, três portas – Carregadores e um caderno de anotações do movimento do tráfico.

Segundo o delegado dr. Marcelo Russo, será instaurado inquérito policial para indiciamento de outros criminosos que também foram identificados pelo serviço de investigação e não estavam no local na hora do bote. Os presos estão à disposição da Justiça, na 167 DP, aguardando transferência para presídios no estado.