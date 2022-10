Na foto (da esq. para dir.), Fábio Mendonça (representando o Secretário de Obras e Transporte, Fabrício Soares); Leonardo Soares (responsável por Sustentabilidade na Enel Rio); Luciano Vidal (prefeito de Paraty) e Izaques Merendaz Cordeiro (vice-prefeito). - Divulgação/Enel

Publicado 28/10/2022 12:46

Paraty – Foi inaugurada nessa quinta-feira, 27, pela empresa Enel Rio a obra de modernização da iluminação pública de Paraty. Foram colocadas 364 lâmpadas de Led em importantes vias da cidade histórica. O programa tem por objetivo promover o consumo sustentável de energia, reduzindo a emissão anual de aproximada de 11,3 toneladas de CO₂ - volume equivalente ao plantio de 81 árvores por ano. Foram investidos mais de R$ 500 mil.

A obra foi viabilizada a partir da seleção na Chamada Pública de Projetos da Enel, com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). a companhia investiu mais de R$ 500 mil no retrofit de 364 lâmpadas ineficientes que foram trocadas por modelos econômicos.

O prefeito de Paraty, Luciano de Oliveira Vidal, esteve presente na cerimônia e informou que com a substituição pelas lâmpadas de led, o município vai economizar 182,84 MWh/ano, que seria o suficiente, por exemplo, para abastecer mensalmente 90 casas populares por um ano. Em reais, isso representa uma economia anual superior a R$ 180 mil, no orçamento. O que reflete diretamente no bolso do consumidor.

“Essa obra de iluminação pública vai beneficiar a região de Paraty ao permitir que as pessoas possam circular nas ruas com mais segurança e tranquilidade, além de promover maior eficiência no uso da energia elétrica pela utilização da nova tecnologia , que reduz as ocorrências de lâmpadas queimadas e gera também mais economia na conta de luz da Prefeitura”, afirma Leonardo Soares, responsável por Sustentabilidade na Enel Rio.

As lâmpadas de LED do projeto foram instaladas em importantes avenidas e ruas da cidade, como Alameda Princesa Isabel, Rua das Araucárias, BR-101 e RJ-165. O projeto de eficiência energética traz, além de benefícios econômicos, um impacto positivo ao meio ambiente. Ao promover o consumo sustentável e eficiente de energia, o projeto vai evitar a emissão aproximada de 11,3 toneladas por ano de gás carbônico (CO₂), um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Para efeito de comparação, esse volume equivale ao plantio de 81 árvores por ano.





Sobre a Enel Distribuição Rio





A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.