Paraty

Paraty é um dos semifinalistas do Carioca Sub-20

Depois do empate com Barcelona o time da cidade histórica briga por uma vaga na semifinal do Carioca e dá de goleada no Bela Vista por 5 a 1 conquistando a 1º colocação no grupo A. Paraty vai enfrentar o Império Serrano nas semifinais.

Publicado 25/10/2022 17:05 | Atualizado há 14 horas