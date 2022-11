BR 101 fechada na altura de Paraty - Divulgação/rede social

Publicado 01/11/2022 10:05 | Atualizado 01/11/2022 10:08

Paraty – Quem precisou trafegar pela rodovia, hoje, terça-feira,1⁰, nos quilômetros 576, 532 e 533, na altura de Paraty, sentido Rio e São Paulo, foi impedido. Manifestantes fecharam totalmente a BR, com uma montanha de areia e atearam fogo em pneus.

A Policia Rodoviária Federal, que está no local para desobstruir as vias e garantir o acesso, informou que a manifestação começou por volta das 7h30, e já chovia na cidade. A CCR que administra a rodovia, disse que outro ponto fechado foi no km 533 manifestantes atearam fogo em pneus logo no início da manhã, o congestionamento já era de mais de 1,5km.

Já no km 532, o trânsito totalmente parado com congestionamento de mais de 1km.

Ainda estavam na atuação para desobstruir as vias, a PM e secretarias do governo municipal.

Os motoristas devem ficar atentos, pois desde a madrugada que a chuva não para na região da costa verde, a pista molhada associada a areia, tende a ficar mais escorregadia.