Império pode não ser mais o adversário de Paraty nos jogos das semifinais do sub 20Divulgação/mateussports

Publicado 04/11/2022 23:02

O time Sub-20 de Paraty não entrou em campo para a disputa das semifinais do Carioca Sub 20 da Série C, diante do Império Serrano. Os confrontos foram adiados devido à denúncia do Zinza Futebol Clube para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), em razão de uma suposta utilização de atleta irregular pelo Império Serrano.

O pedido foi acatado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Rio de Janeiro (TJD), que irá julgar o caso na próxima segunda-feira, 7. O Zinza sustenta que houve infração por parte do Império Serrano, apresenta provas e evidências de que o clube escalou irregularmente um atleta na partida válida pela sexta rodada do campeonato Sub-20 da Série C de 2022, Com isso, às semifinais foram suspensas pela Ferj, e dependendo do resultado da decisão do TJD, o adversário de Paraty poderá não ser o Império Serrano, como estava inicialmente previsto pela tabela.

Os confrontos em dois jogos seriam entre Paraty x Império Serrano e Rio de Janeiro x Barcelona. O Zinza ficou um ponto atrás do Império Serrano na classificação no grupo A, 9, e não conseguiu a vaga para a semifinal. Zinza poderá ser o adversário de Paraty, caso o TJD decida punir o Império Serrano.